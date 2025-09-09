https://ria.ru/20250909/katar-2040742601.html
Переговоры посредников по сектору Газа в Катаре приостановлены, пишут СМИ
2025-09-09T17:26:00+03:00
в мире
катар
доха
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
удар израиля по делегации хамас в дохе
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Переговоры между посредниками по сектору Газа в Катаре приостановлены после израильского авиаудара, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "Переговоры посредников в Катаре приостановлены до дальнейшего уведомления после израильского авиаудара", - заявили источники телеканала. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
катар
доха
2025
Новости
ru-RU
