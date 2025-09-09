Рейтинг@Mail.ru
Переговоры посредников по сектору Газа в Катаре приостановлены, пишут СМИ - РИА Новости, 09.09.2025
17:26 09.09.2025 (обновлено: 17:49 09.09.2025)
Переговоры посредников по сектору Газа в Катаре приостановлены, пишут СМИ
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Переговоры между посредниками по сектору Газа в Катаре приостановлены после израильского авиаудара, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "Переговоры посредников в Катаре приостановлены до дальнейшего уведомления после израильского авиаудара", - заявили источники телеканала. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Переговоры между посредниками по сектору Газа в Катаре приостановлены после израильского авиаудара, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
"Переговоры посредников в Катаре приостановлены до дальнейшего уведомления после израильского авиаудара", - заявили источники телеканала.
Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
В Иордании заявили, что поддержат действия Дохи по защите суверенитета
