Переговоры посредников по сектору Газа в Катаре приостановлены, пишут СМИ

2025-09-09T17:26:00+03:00

в мире

катар

доха

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

удар израиля по делегации хамас в дохе

КАИР, 9 сен - РИА Новости. Переговоры между посредниками по сектору Газа в Катаре приостановлены после израильского авиаудара, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "Переговоры посредников в Катаре приостановлены до дальнейшего уведомления после израильского авиаудара", - заявили источники телеканала. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.

катар

доха

2025

