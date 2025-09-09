США дали зеленый свет Израилю на нанесение ударов по Катару, пишут СМИ

https://ria.ru/20250909/katar-2040742466.html

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. США одобрили операцию ЦАХАЛ против лидеров палестинского движения ХАМАС в Катаре, сообщило издание Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников."США знали об атаке заранее и дали зеленый свет на ее проведение", — указано в материале.Как сообщал МИД Катара, сегодня ЦАХАЛ ударила по жилым домам в Дохе, где проживало несколько членов политбюро ХАМАС. Израильская армия сообщила об атаке по высокопоставленным чиновникам движения, но не уточнила место проведения операции. Как указывало израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ", Тель-Авив задействовал около 15 самолетов и сбросил более десяти боеприпасов на одну цель в Дохе.Пока нет точной информации об итогах атаки. Источник РИА Новости в палестинском движении заявил, что ХАМАС не располагает данными о гибели членов своего руководства при израильском ударе в Дохе. При этом, по его словам, поступает информация о пострадавших среди членов делегации, сопровождавшей руководителей движения.Al Arabiya со ссылкой на источники утверждает, что при израильском ударе погибли глава ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и еще три члена руководства движения: Халед Машаль, Захер Джаббарин и Низар Аудалла. В свою очередь, Al Jazeera со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС передает, что члены делегации во главе с аль-Хайей выжили. В ХАМАС заявили, что Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров. Один из руководителей движения сообщил телеканалу Al Jazeera, что нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утверждают, что глава правительства поручил всем структурам безопасности подготовиться к ликвидации руководства ХАМАС из-за терактов, которые произошли в Иерусалиме и в Газе накануне. МИД Катара раскритиковал действия Тель-Авива. В ведомстве подчеркнули, что, нанеся удар по жилым домам, Израиль поставил под угрозу жизнь подданных эмирата и иностранных резидентов. МИД добавил, что Катар не намерен мириться с такими шагами Тель-Авива, которые подрывают безопасность региона и направлены против собственной безопасности и суверенитета эмирата.В министерстве назвали атаку преступной и трусливой, отметив, что она нарушает международное законодательство.

