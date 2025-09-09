https://ria.ru/20250909/katar-2040741672.html
Израиль взял ответственность за удары по лидерам ХАМАС в Катаре
Израиль взял ответственность за удары по лидерам ХАМАС в Катаре - РИА Новости, 09.09.2025
Израиль взял ответственность за удары по лидерам ХАМАС в Катаре
Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров палестинского движения ХАМАС в Катаре и несет за нее ответственность, сообщил во... РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров палестинского движения ХАМАС в Катаре и несет за нее ответственность, сообщил во вторник офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху. "Сегодняшняя операция против высшего руководства террористической организации ХАМАС была полностью израильской инициативой. Она начата Израилем, проведена Израилем, и за неё Израиль несёт полную ответственность", - говорится в сообщении.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Газета Israel Hayom сообщила, что Израиль предупредил власти США и Катара перед нанесением ударов по лидерам палестинского движения ХАМАС, которые находились в Дохе.Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
Израиль взял ответственность за удары по лидерам ХАМАС в Катаре
