Израиль взял ответственность за удары по лидерам ХАМАС в Катаре
17:22 09.09.2025 (обновлено: 17:49 09.09.2025)
Израиль взял ответственность за удары по лидерам ХАМАС в Катаре
Израиль взял ответственность за удары по лидерам ХАМАС в Катаре
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров палестинского движения ХАМАС в Катаре и несет за нее ответственность, сообщил во вторник офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху. "Сегодняшняя операция против высшего руководства террористической организации ХАМАС была полностью израильской инициативой. Она начата Израилем, проведена Израилем, и за неё Израиль несёт полную ответственность", - говорится в сообщении.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Газета Israel Hayom сообщила, что Израиль предупредил власти США и Катара перед нанесением ударов по лидерам палестинского движения ХАМАС, которые находились в Дохе.Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
в мире, израиль, катар, биньямин нетаньяху, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, Катар, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Израиль взял ответственность за удары по лидерам ХАМАС в Катаре

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров палестинского движения ХАМАС в Катаре и несет за нее ответственность, сообщил во вторник офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"Сегодняшняя операция против высшего руководства террористической организации ХАМАС была полностью израильской инициативой. Она начата Израилем, проведена Израилем, и за неё Израиль несёт полную ответственность", - говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Газета Israel Hayom сообщила, что Израиль предупредил власти США и Катара перед нанесением ударов по лидерам палестинского движения ХАМАС, которые находились в Дохе.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
Израильский военный недалеко от границы Израиля с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Нетаньяху анонсировал мощную наземную операцию в Газе
8 сентября, 19:27
 
