Делегация ХАМАС спаслась после ударов Израиля в Дохе, пишет Al-Jazeera - РИА Новости, 09.09.2025
17:06 09.09.2025 (обновлено: 17:49 09.09.2025)
Делегация ХАМАС спаслась после ударов Израиля в Дохе, пишет Al-Jazeera
Делегация ХАМАС спаслась после ударов Израиля в Дохе, пишет Al-Jazeera - РИА Новости, 09.09.2025
Делегация ХАМАС спаслась после ударов Израиля в Дохе, пишет Al-Jazeera
Члены делегации ХАМАС по переговорам во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайя выжили после израильских ударов в Дохе, передает телеканал... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:06:00+03:00
2025-09-09T17:49:00+03:00
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Члены делегации ХАМАС по переговорам во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайя выжили после израильских ударов в Дохе, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС.Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе."Делегация руководства движения ХАМАС во главе с Халилем аль-Хайя спаслась", - говорится в сообщении телеканала.
Делегация ХАМАС спаслась после ударов Израиля в Дохе, пишет Al-Jazeera

Al-Jazeera: члены делегации ХАМАС выжили после ударов Израиля в Дохе

БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Члены делегации ХАМАС по переговорам во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайя выжили после израильских ударов в Дохе, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС.
Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
"Делегация руководства движения ХАМАС во главе с Халилем аль-Хайя спаслась", - говорится в сообщении телеканала.
