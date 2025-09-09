https://ria.ru/20250909/katar-2040734149.html
Делегация ХАМАС спаслась после ударов Израиля в Дохе, пишет Al-Jazeera
Делегация ХАМАС спаслась после ударов Израиля в Дохе, пишет Al-Jazeera - РИА Новости, 09.09.2025
Делегация ХАМАС спаслась после ударов Израиля в Дохе, пишет Al-Jazeera
Члены делегации ХАМАС по переговорам во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайя выжили после израильских ударов в Дохе, передает телеканал... РИА Новости, 09.09.2025
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Члены делегации ХАМАС по переговорам во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайя выжили после израильских ударов в Дохе, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС.Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе."Делегация руководства движения ХАМАС во главе с Халилем аль-Хайя спаслась", - говорится в сообщении телеканала.
