МИД Катара прокомментировал израильские удары по Дохе
МИД Катара прокомментировал израильские удары по Дохе
2025-09-09T16:43:00+03:00
2025-09-09T16:43:00+03:00
2025-09-09T17:49:00+03:00
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Катар не намерен мириться с действиями Израиля, которые угрожают безопасности всего региона, говорится в заявлении МИД Катара опубликованном после удара израильских ВВС по целям в Дохе. "Катар решительно осуждает это нападение и заявляет, что не намерен мириться с безрассудным израильским поведением и продолжающимися действиями, подрывающими безопасность региона и направленными против его собственной безопасности и суверенитета", - написано в заявлении.
