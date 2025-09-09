https://ria.ru/20250909/katar-2040719946.html

МИД Катара прокомментировал израильские удары по Дохе

МИД Катара прокомментировал израильские удары по Дохе

09.09.2025

БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Катар не намерен мириться с действиями Израиля, которые угрожают безопасности всего региона, говорится в заявлении МИД Катара опубликованном после удара израильских ВВС по целям в Дохе. "Катар решительно осуждает это нападение и заявляет, что не намерен мириться с безрассудным израильским поведением и продолжающимися действиями, подрывающими безопасность региона и направленными против его собственной безопасности и суверенитета", - написано в заявлении.

