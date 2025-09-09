Рейтинг@Mail.ru
Катар начал расследование нападения на делегацию ХАМАС в Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
16:43 09.09.2025 (обновлено: 17:49 09.09.2025)
Катар начал расследование нападения на делегацию ХАМАС в Дохе
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Катар начал расследовать нападение на делегацию палестинского движения ХАМАС в жилом районе в Дохе со стороны Израиля, итоги будут скоро обнародованы, сообщил во вторник официальный представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари в связи с израильскими ударами по катарской столице.Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе."Расследование ведется на самом высоком уровне. Более подробная информация будет опубликована, как только станет известна", - отметил аль-Ансари в социальной сети Х.
в мире, катар, хамас, доха, израиль, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Катар, ХАМАС, Доха, Израиль, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Последствия взрыва в Дохе
Последствия взрыва в Дохе. Архивное фото
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Катар начал расследовать нападение на делегацию палестинского движения ХАМАС в жилом районе в Дохе со стороны Израиля, итоги будут скоро обнародованы, сообщил во вторник официальный представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари в связи с израильскими ударами по катарской столице.
Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
"Расследование ведется на самом высоком уровне. Более подробная информация будет опубликована, как только станет известна", - отметил аль-Ансари в социальной сети Х.
Дым на месте взрыва в Дохе
МИД Катара прокомментировал израильские удары по Дохе
