Катар начал расследование нападения на делегацию ХАМАС в Дохе
Катар начал расследование нападения на делегацию ХАМАС в Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
Катар начал расследование нападения на делегацию ХАМАС в Дохе
2025-09-09T16:43:00+03:00
2025-09-09T16:43:00+03:00
2025-09-09T17:49:00+03:00
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Катар начал расследовать нападение на делегацию палестинского движения ХАМАС в жилом районе в Дохе со стороны Израиля, итоги будут скоро обнародованы, сообщил во вторник официальный представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари в связи с израильскими ударами по катарской столице.Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе."Расследование ведется на самом высоком уровне. Более подробная информация будет опубликована, как только станет известна", - отметил аль-Ансари в социальной сети Х.
Катар начал расследование нападения на делегацию ХАМАС в Дохе
