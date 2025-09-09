https://ria.ru/20250909/katar-2040719843.html

Катар начал расследование нападения на делегацию ХАМАС в Дохе

Катар начал расследование нападения на делегацию ХАМАС в Дохе - РИА Новости, 09.09.2025

Катар начал расследование нападения на делегацию ХАМАС в Дохе

Катар начал расследовать нападение на делегацию палестинского движения ХАМАС в жилом районе в Дохе со стороны Израиля, итоги будут скоро обнародованы, сообщил... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T16:43:00+03:00

2025-09-09T16:43:00+03:00

2025-09-09T17:49:00+03:00

в мире

катар

хамас

доха

израиль

удар израиля по делегации хамас в дохе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713549_0:364:878:858_1920x0_80_0_0_33923094359b70e403d0349598627d2c.jpg

ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Катар начал расследовать нападение на делегацию палестинского движения ХАМАС в жилом районе в Дохе со стороны Израиля, итоги будут скоро обнародованы, сообщил во вторник официальный представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари в связи с израильскими ударами по катарской столице.Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе."Расследование ведется на самом высоком уровне. Более подробная информация будет опубликована, как только станет известна", - отметил аль-Ансари в социальной сети Х.

2025

