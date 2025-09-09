Рейтинг@Mail.ru
Катар осудил удары Израиля по жилым зданиям в Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
16:41 09.09.2025 (обновлено: 17:49 09.09.2025)
Катар осудил удары Израиля по жилым зданиям в Дохе
Власти Катара решительно осуждают удары Израиля по жилым зданиям в Дохе, заявил катарский МИД. РИА Новости, 09.09.2025
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Власти Катара решительно осуждают удары Израиля по жилым зданиям в Дохе, заявил катарский МИД. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. "Катар самым решительным образом осуждает трусливую израильскую атаку, которая была направлена против жилых зданий в столице Дохе, где проживают несколько членов политического бюро движения ХАМАС. Эта преступная агрессия является вопиющим нарушением всех международных законов и норм, а также серьезной угрозой безопасности и жизни граждан Катара и находящихся в стране иностранцев", - говорится в заявлении МИД.
в мире, катар, доха, израиль, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Катар, Доха, Израиль, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Власти Катара решительно осуждают удары Израиля по жилым зданиям в Дохе, заявил катарский МИД.
Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС.
"Катар самым решительным образом осуждает трусливую израильскую атаку, которая была направлена против жилых зданий в столице Дохе, где проживают несколько членов политического бюро движения ХАМАС. Эта преступная агрессия является вопиющим нарушением всех международных законов и норм, а также серьезной угрозой безопасности и жизни граждан Катара и находящихся в стране иностранцев", - говорится в заявлении МИД.
