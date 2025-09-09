https://ria.ru/20250909/katar-2040708699.html
В центре столицы Катара прогремели взрывы
ДОХА, 9 сен — РИА Новости. В центре столицы Катара Дохи прогремели несколько взрывов, их причина пока неизвестна, сообщили РИА Новости очевидцы."Мы слышали взрывы в высотке Alfardan towers в районе Вест Бэй", — сообщила одна из собеседниц агентства.Еще один очевидец слышал около четырех взрывов, находясь поблизости от главной больницы Дохи Хамад в районе Аль-Садд в центре города.Как позднее сообщила Doha News, пожар охватил здание в пригороде столицы Люсейле, где предварительно, произошел взрыв, слышный из разных районов Дохи.Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника утверждает, что взрывы в Дохе вызваны "попыткой ликвидации" чиновников ХАМАС.В свою очередь, ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС.
