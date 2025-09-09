Рейтинг@Mail.ru
В центре столицы Катара прогремели взрывы
16:02 09.09.2025 (обновлено: 17:50 09.09.2025)
В центре столицы Катара прогремели взрывы
В центре столицы Катара прогремели взрывы - РИА Новости, 09.09.2025
В центре столицы Катара прогремели взрывы
В центре столицы Катара Дохи прогремели несколько взрывов, их причина пока неизвестна, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 09.09.2025
катар
доха
в мире
израиль
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
ДОХА, 9 сен — РИА Новости. В центре столицы Катара Дохи прогремели несколько взрывов, их причина пока неизвестна, сообщили РИА Новости очевидцы.&quot;Мы слышали взрывы в высотке Alfardan towers в районе Вест Бэй&quot;, — сообщила одна из собеседниц агентства.Еще один очевидец слышал около четырех взрывов, находясь поблизости от главной больницы Дохи Хамад в районе Аль-Садд в центре города.Как позднее сообщила Doha News, пожар охватил здание в пригороде столицы Люсейле, где предварительно, произошел взрыв, слышный из разных районов Дохи.Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника утверждает, что взрывы в Дохе вызваны "попыткой ликвидации" чиновников ХАМАС.В свою очередь, ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС.
катар
доха
израиль
катар, доха, в мире, израиль, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
Катар, Доха, В мире, Израиль, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
В центре столицы Катара прогремели взрывы

В центре столицы Катара Дохе прогремело несколько взрывов

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе
ДОХА, 9 сен — РИА Новости. В центре столицы Катара Дохи прогремели несколько взрывов, их причина пока неизвестна, сообщили РИА Новости очевидцы.
«

"Мы слышали взрывы в высотке Alfardan towers в районе Вест Бэй", — сообщила одна из собеседниц агентства.

Еще один очевидец слышал около четырех взрывов, находясь поблизости от главной больницы Дохи Хамад в районе Аль-Садд в центре города.
Как позднее сообщила Doha News, пожар охватил здание в пригороде столицы Люсейле, где предварительно, произошел взрыв, слышный из разных районов Дохи.
Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника утверждает, что взрывы в Дохе вызваны "попыткой ликвидации" чиновников ХАМАС.
В свою очередь, ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС.
Политбюро ХАМАС в Катаре не получало распоряжения покинуть страну
КатарДохаВ миреИзраильХАМАСУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
