Мадуро назвал действия США в Карибском регионе опасными
Мадуро назвал действия США в Карибском регионе опасными
2025-09-09T14:43:00+03:00
2025-09-09T14:43:00+03:00
2025-09-09T14:48:00+03:00
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. США разыгрывают в Карибском регионе опасную карту, опасную для них в том числе, на фоне своего решения разместить военные корабли в Карибском бассейне, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT."США разыгрывают в Карибском регионе опасную карту, опасную... так же для них",- сообщил лидер Венесуэлы.
