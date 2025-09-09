Рейтинг@Mail.ru
Мадуро назвал действия США в Карибском регионе опасными - РИА Новости, 09.09.2025
14:43 09.09.2025 (обновлено: 14:48 09.09.2025)
Мадуро назвал действия США в Карибском регионе опасными
в мире
сша
венесуэла
карибский бассейн
николас мадуро
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. США разыгрывают в Карибском регионе опасную карту, опасную для них в том числе, на фоне своего решения разместить военные корабли в Карибском бассейне, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT."США разыгрывают в Карибском регионе опасную карту, опасную... так же для них",- сообщил лидер Венесуэлы.
в мире, сша, венесуэла, карибский бассейн, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Карибский бассейн, Николас Мадуро
Мадуро назвал действия США в Карибском регионе опасными

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. США разыгрывают в Карибском регионе опасную карту, опасную для них в том числе, на фоне своего решения разместить военные корабли в Карибском бассейне, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT.
"США разыгрывают в Карибском регионе опасную карту, опасную... так же для них",- сообщил лидер Венесуэлы.
Мадуро сравнил присутствие США в Карибском море с кризисом 1962 года
Вчера, 11:20
 
В миреСШАВенесуэлаКарибский бассейнНиколас Мадуро
 
 
