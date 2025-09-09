https://ria.ru/20250909/kaluga-2040806567.html

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.09.2025

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

калуга

2025

