Кадры с издевательствами над мобилизованными в учебке ВСУ попали в СМИ
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 09.09.2025 (обновлено: 13:45 09.09.2025)
Кадры с издевательствами над мобилизованными в учебке ВСУ попали в СМИ
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
черниговская область
украина
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Кадры, на которых показаны издевательства над мобилизованными в одном из учебных центров ВСУ, стала достоянием широкой общественности - их опубликовало украинское издание "Страна.ua". "Так проходит подготовка мобилизованных в одном из учебных центров Черниговской области... Мужчины без формы в обычных шортах ползают по земле", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Украинские журналисты публикуют кадры, предполагаемой подготовки украинских новобранцев. Мужчины в гражданской одежде, некоторые в шортах, ползут по грунтовой дороге в лесу. Их окружают несколько мужчин в военной форме со знаками отличия ВСУ, сопровождающих их грубыми окриками и выстрелами. В интернете широко распространены кадры силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
черниговская область
украина
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Кадры, на которых показаны издевательства над мобилизованными в одном из учебных центров ВСУ, стала достоянием широкой общественности - их опубликовало украинское издание "Страна.ua".
"Так проходит подготовка мобилизованных в одном из учебных центров Черниговской области... Мужчины без формы в обычных шортах ползают по земле", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинские журналисты публикуют кадры, предполагаемой подготовки украинских новобранцев. Мужчины в гражданской одежде, некоторые в шортах, ползут по грунтовой дороге в лесу. Их окружают несколько мужчин в военной форме со знаками отличия ВСУ, сопровождающих их грубыми окриками и выстрелами.
В интернете широко распространены кадры силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
