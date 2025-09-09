https://ria.ru/20250909/kadry--2040650377.html
Кадры с издевательствами над мобилизованными в учебке ВСУ попали в СМИ
Кадры с издевательствами над мобилизованными в учебке ВСУ попали в СМИ
Кадры с издевательствами над мобилизованными в учебке ВСУ попали в СМИ
2025-09-09T12:57:00+03:00
2025-09-09T12:57:00+03:00
2025-09-09T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
черниговская область
украина
в мире
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Кадры, на которых показаны издевательства над мобилизованными в одном из учебных центров ВСУ, стала достоянием широкой общественности - их опубликовало украинское издание "Страна.ua". "Так проходит подготовка мобилизованных в одном из учебных центров Черниговской области... Мужчины без формы в обычных шортах ползают по земле", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Украинские журналисты публикуют кадры, предполагаемой подготовки украинских новобранцев. Мужчины в гражданской одежде, некоторые в шортах, ползут по грунтовой дороге в лесу. Их окружают несколько мужчин в военной форме со знаками отличия ВСУ, сопровождающих их грубыми окриками и выстрелами. В интернете широко распространены кадры силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
