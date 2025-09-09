Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз заявил, что Израиль ударом по Катару нарушил международное право - РИА Новости, 09.09.2025
23:09 09.09.2025
Евросоюз заявил, что Израиль ударом по Катару нарушил международное право
в мире
израиль
доха
катар
биньямин нетаньяху
хамас
БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Авиаудар Израиля по ХАМАС в Дохе нарушает международное право и территориальную целостность Катара, говорится в опубликованном заявлении на сайте внешнеполитической службы Евросоюза. "Сегодняшний авиаудар Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе нарушает международное право и территориальную целостность Катара и может привести к дальнейшей эскалации насилия в регионе", - сказано в документе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
в мире, израиль, доха, катар, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Доха, Катар, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Трамп осудил израильские удары по Дохе, заявила канцелярия эмира Катара
Вчера, 22:33
 
