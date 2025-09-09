https://ria.ru/20250909/izrail-2040802489.html
Евросоюз заявил, что Израиль ударом по Катару нарушил международное право
Евросоюз заявил, что Израиль ударом по Катару нарушил международное право - РИА Новости, 09.09.2025
Евросоюз заявил, что Израиль ударом по Катару нарушил международное право
Авиаудар Израиля по ХАМАС в Дохе нарушает международное право и территориальную целостность Катара, говорится в опубликованном заявлении на сайте... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T23:09:00+03:00
2025-09-09T23:09:00+03:00
2025-09-09T23:09:00+03:00
в мире
израиль
доха
катар
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Авиаудар Израиля по ХАМАС в Дохе нарушает международное право и территориальную целостность Катара, говорится в опубликованном заявлении на сайте внешнеполитической службы Евросоюза. "Сегодняшний авиаудар Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе нарушает международное право и территориальную целостность Катара и может привести к дальнейшей эскалации насилия в регионе", - сказано в документе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
https://ria.ru/20250909/tramp-2040798488.html
израиль
доха
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b1209b07487030ebfceff84ae722f03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, доха, катар, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Доха, Катар, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Евросоюз заявил, что Израиль ударом по Катару нарушил международное право
ЕС заявил, что удар Израиля по ХАМАС в Дохе нарушает международное право