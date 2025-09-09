Рейтинг@Mail.ru
Катар обвинил Израиль в срыве соглашения о прекращении огня в Газе
23:05 09.09.2025 (обновлено: 23:18 09.09.2025)
Катар обвинил Израиль в срыве соглашения о прекращении огня в Газе
Катар обвинил Израиль в срыве соглашения о прекращении огня в Газе
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Все достигнутые во время переговоров в Катаре договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС обнуляются из-за атаки Израиля на Катар, соглашение о прекращении огня оказалось сорвано, заявил на пресс-конференции поздно вечером во вторник премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани."Мы приложили все усилия для обеспечения успеха переговоров о прекращении огня в секторе Газа, но в настоящее время достижение соглашения о прекращении огня сорвано Израилем. После сегодняшней атаки никакие договоренности не остаются в силе", - отметил он, трансляцию выступления ведет телеканал Al Jazeera.
Катар обвинил Израиль в срыве соглашения о прекращении огня в Газе

ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Все достигнутые во время переговоров в Катаре договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС обнуляются из-за атаки Израиля на Катар, соглашение о прекращении огня оказалось сорвано, заявил на пресс-конференции поздно вечером во вторник премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
"Мы приложили все усилия для обеспечения успеха переговоров о прекращении огня в секторе Газа, но в настоящее время достижение соглашения о прекращении огня сорвано Израилем. После сегодняшней атаки никакие договоренности не остаются в силе", - отметил он, трансляцию выступления ведет телеканал Al Jazeera.
Премьер Катара призвал остановить "безумство Нетаньяху"
Вчера, 22:58
 
