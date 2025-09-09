https://ria.ru/20250909/izrail-2040801994.html

Катар обвинил Израиль в срыве соглашения о прекращении огня в Газе

Катар обвинил Израиль в срыве соглашения о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 09.09.2025

Катар обвинил Израиль в срыве соглашения о прекращении огня в Газе

Все достигнутые во время переговоров в Катаре договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС обнуляются из-за атаки Израиля на Катар, соглашение о РИА Новости, 09.09.2025

ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Все достигнутые во время переговоров в Катаре договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС обнуляются из-за атаки Израиля на Катар, соглашение о прекращении огня оказалось сорвано, заявил на пресс-конференции поздно вечером во вторник премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани."Мы приложили все усилия для обеспечения успеха переговоров о прекращении огня в секторе Газа, но в настоящее время достижение соглашения о прекращении огня сорвано Израилем. После сегодняшней атаки никакие договоренности не остаются в силе", - отметил он, трансляцию выступления ведет телеканал Al Jazeera.

2025

