Катар обвинил Израиль в срыве соглашения о прекращении огня в Газе
Катар обвинил Израиль в срыве соглашения о прекращении огня в Газе
2025-09-09T23:05:00+03:00
2025-09-09T23:05:00+03:00
2025-09-09T23:18:00+03:00
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Все достигнутые во время переговоров в Катаре договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС обнуляются из-за атаки Израиля на Катар, соглашение о прекращении огня оказалось сорвано, заявил на пресс-конференции поздно вечером во вторник премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани."Мы приложили все усилия для обеспечения успеха переговоров о прекращении огня в секторе Газа, но в настоящее время достижение соглашения о прекращении огня сорвано Израилем. После сегодняшней атаки никакие договоренности не остаются в силе", - отметил он, трансляцию выступления ведет телеканал Al Jazeera.
