Израиль не использовал воздушное пространство Иордании для ударов по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
22:10 09.09.2025
Израиль не использовал воздушное пространство Иордании для ударов по Дохе
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Боевая авиация Израиля не использовала воздушное пространство Иордании для ударов по Дохе, информирует иорданское государственное агентство Petra со ссылкой на собственный источник в министерстве обороны страны. "Распространяемые некоторыми сомнительными аккаунтами сведения о пролёте израильских самолетов сегодня через иорданское воздушное пространство для нанесения ударов по целям на территории братского государства Катар являются ложным утверждением и клеветой",- цитирует агентство заявление министерства.
2025
1920
1920
true
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Боевая авиация Израиля не использовала воздушное пространство Иордании для ударов по Дохе, информирует иорданское государственное агентство Petra со ссылкой на собственный источник в министерстве обороны страны.
"Распространяемые некоторыми сомнительными аккаунтами сведения о пролёте израильских самолетов сегодня через иорданское воздушное пространство для нанесения ударов по целям на территории братского государства Катар являются ложным утверждением и клеветой",- цитирует агентство заявление министерства.
