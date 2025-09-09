https://ria.ru/20250909/izrail-2040796981.html

Израиль не использовал воздушное пространство Иордании для ударов по Дохе

БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Боевая авиация Израиля не использовала воздушное пространство Иордании для ударов по Дохе, информирует иорданское государственное агентство Petra со ссылкой на собственный источник в министерстве обороны страны. "Распространяемые некоторыми сомнительными аккаунтами сведения о пролёте израильских самолетов сегодня через иорданское воздушное пространство для нанесения ударов по целям на территории братского государства Катар являются ложным утверждением и клеветой",- цитирует агентство заявление министерства.

