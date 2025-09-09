Ирак призвал созвать встречу глав МИД ЛАГ из-за атаки Израиля по Дохе
Ас-Судани призвал созвать экстренную встречу глав МИД ЛАГ из-за удара по Катару
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер Ирака Мухаммед ас-Судани призвал созвать экстренную встречу глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) в связи с атаками Израиля в Катаре, заявила канцелярия главы правительства по итогам его телефонной беседы с эмиром Катара, шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль Тани.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
"Ирак призвал… провести экстренную встречу глав МИД арабских стран, а также работать над организацией встречи лидеров и представителей арабских и исламских стран на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в этом месяце", - говорится в релизе канцелярии.
По данным пресс-службы, обе стороны согласились с необходимостью провести встречу или консультативное совещание арабских и исламских государств для обсуждения ситуации. Ас-Судани подтвердил, что Ирак резко осуждает нападение Израиля на Катар, которое расценивает как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет страны и шаг, ведущий к эскалации и дестабилизации обстановки в регионе и мире.