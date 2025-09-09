https://ria.ru/20250909/izrail-2040765818.html
СМИ: в Израиле допустили гибель шести членов ХАМАС при ударе по Дохе
СМИ: в Израиле допустили гибель шести членов ХАМАС при ударе по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
СМИ: в Израиле допустили гибель шести членов ХАМАС при ударе по Дохе
Израиль считает, что высока вероятность того, что в результате ударов по катарской столице погибло шесть высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС, РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T18:51:00+03:00
2025-09-09T18:51:00+03:00
2025-09-09T18:52:00+03:00
удар израиля по делегации хамас в дохе
в мире
хамас
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Израиль считает, что высока вероятность того, что в результате ударов по катарской столице погибло шесть высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в сфере безопасности."По оценкам в Израиле, высока вероятность того, что были ликвидированы шестеро высокопоставленных членов ХАМАС. Результаты удара еще ожидаются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250909/katar-2040756412.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b1209b07487030ebfceff84ae722f03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удар израиля по делегации хамас в дохе, в мире, хамас, израиль
Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе, В мире, ХАМАС, Израиль
СМИ: в Израиле допустили гибель шести членов ХАМАС при ударе по Дохе
В Израиле допустили, что шесть членов ХАМАС ликвидированы при ударе по Дохе