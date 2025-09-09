https://ria.ru/20250909/izrail-2040765818.html

СМИ: в Израиле допустили гибель шести членов ХАМАС при ударе по Дохе

Израиль считает, что высока вероятность того, что в результате ударов по катарской столице погибло шесть высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС, РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Израиль считает, что высока вероятность того, что в результате ударов по катарской столице погибло шесть высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в сфере безопасности."По оценкам в Израиле, высока вероятность того, что были ликвидированы шестеро высокопоставленных членов ХАМАС. Результаты удара еще ожидаются", - говорится в сообщении.

