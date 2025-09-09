Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Израиль уведомил США и Катар перед ударом по Дохе
16:30 09.09.2025 (обновлено: 17:49 09.09.2025)
СМИ: Израиль уведомил США и Катар перед ударом по Дохе
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Израиль предупредил власти США и Катара перед нанесением ударов по лидерам палестинского движения ХАМАС, которые находились в Дохе, сообщила во вторник газета Israel Hayom.Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по лидерам ХАМАС, которые находились в катарской столице, отметив, что атакованные несут прямую ответственность за нападение на Израиль 7 октября 2023 года. Ранее очевидцы рассказали РИА Новости, что несколько взрывов прозвучали в центре Дохи."Израиль уведомил власти США и Катара перед атакой по штаб-квартире движения (ХАМАС – ред.) в Дохе", - говорится в сообщении.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур говорил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
СМИ: Израиль уведомил США и Катар перед ударом по Дохе

© Фото : соцсетиПоследствия взрыва в Дохе
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Израиль предупредил власти США и Катара перед нанесением ударов по лидерам палестинского движения ХАМАС, которые находились в Дохе, сообщила во вторник газета Israel Hayom.
Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по лидерам ХАМАС, которые находились в катарской столице, отметив, что атакованные несут прямую ответственность за нападение на Израиль 7 октября 2023 года. Ранее очевидцы рассказали РИА Новости, что несколько взрывов прозвучали в центре Дохи.
"Израиль уведомил власти США и Катара перед атакой по штаб-квартире движения (ХАМАС – ред.) в Дохе", - говорится в сообщении.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур говорил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
ЦАХАЛ нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС
В миреИзраильСШАДохаХАМАСКатарАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
