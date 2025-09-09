https://ria.ru/20250909/ivanov-2040708289.html
Суд признал законным приговор Тимуру Иванову
Суд признал законным приговор Тимуру Иванову
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор, которым экс-замминистра обороны Тимур Иванов осужден за растрату денег при покупке паромов и хищения у лопнувшего банка "Интеркоммерц", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Приговор оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья. Накануне в понедельник коллегия из тройки судей приступила к пересмотру приговора бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и его подчиненному бывшему главе "Оборонлогистики" Антону Филатову. Дело слушалось в закрытом режиме. В первый день суд отказал гражданской жене Тимура Иванова Марии Китаевой восстановить срок для подачи жалобы на приговор. Как рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев, в ходе обыска в квартире ее мамы были изъяты деньги отца, чем были затронуты непосредственно ее права, поскольку спустя неделю после оглашения приговора умер ее отец, а она вступила в наследство как прямой наследник. Однако во время траурных событий она пропустила срок подачи жалобы. Кроме того, адвокат рассказал, что другой фигурант - Антон Филатов - заявил в суде, что не получал копию приговора, а подпись в расписке фальшивая. Он просил провести почерковедческую экспертизу, но суд отказал и ему. Защита заявила отвод коллегии судей, но он также был отклонен. Мусаев обращал внимание, что его апелляционная жалоба не дошла до суда по почте, пришли лишь дополнения к жалобе, тем не менее суд посчитал это незначительной причиной и рассмотрел апелляционные жалобы других защитников. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "Заслуженный строитель России". Бывший глава "Оборонлогистики" Антон Филатов получил 12,5 года со штрафом на 25 миллионов рублей. Оба фигуранта вину не признали. Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллиона - суд также удовлетворил полностью. -0-
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор, которым экс-замминистра обороны Тимур Иванов осужден за растрату денег при покупке паромов и хищения у лопнувшего банка "Интеркоммерц", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Накануне в понедельник коллегия из тройки судей приступила к пересмотру приговора бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову
и его подчиненному бывшему главе "Оборонлогистики" Антону Филатову.
Дело слушалось в закрытом режиме.
В первый день суд отказал гражданской жене Тимура Иванова Марии Китаевой восстановить срок для подачи жалобы на приговор. Как рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев, в ходе обыска в квартире ее мамы были изъяты деньги отца, чем были затронуты непосредственно ее права, поскольку спустя неделю после оглашения приговора умер ее отец, а она вступила в наследство как прямой наследник. Однако во время траурных событий она пропустила срок подачи жалобы. Кроме того, адвокат рассказал, что другой фигурант - Антон Филатов - заявил в суде, что не получал копию приговора, а подпись в расписке фальшивая. Он просил провести почерковедческую экспертизу, но суд отказал и ему. Защита заявила отвод коллегии судей, но он также был отклонен.
Мусаев обращал внимание, что его апелляционная жалоба не дошла до суда по почте, пришли лишь дополнения к жалобе, тем не менее суд посчитал это незначительной причиной и рассмотрел апелляционные жалобы других защитников.
Мосгорсуд
1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "Заслуженный строитель России". Бывший глава "Оборонлогистики" Антон Филатов получил 12,5 года со штрафом на 25 миллионов рублей. Оба фигуранта вину не признали.
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой
", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК
, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов
был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск
" на 216,5 миллиона - суд также удовлетворил полностью. -0-