https://ria.ru/20250909/irkutsk-2040613296.html
В Иркутске двое мужчин в автобусе подрались из-за шаурмы
В Иркутске двое мужчин в автобусе подрались из-за шаурмы - РИА Новости, 09.09.2025
В Иркутске двое мужчин в автобусе подрались из-за шаурмы
Полиция в Иркутске разбирается в обстоятельствах драки, которая произошла в общественном транспорте между двумя мужчинами, один из которых был пьян и ел шаурму, РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T10:38:00+03:00
2025-09-09T10:38:00+03:00
2025-09-09T10:38:00+03:00
происшествия
иркутск
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040613007_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_d13fdf47eb576ea96ae69fcf1359d29c.jpg
ИРКУТСК, 9 сен - РИА Новости. Полиция в Иркутске разбирается в обстоятельствах драки, которая произошла в общественном транспорте между двумя мужчинами, один из которых был пьян и ел шаурму, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Иркутске сотрудники полиции проверяют информацию о конфликте в автобусе. Видео с перепалкой между двумя мужчинами, переросшей в драку, появилось в соцсетях. "Полицейские организовали проверку, в ходе которой сотрудники Госавтоинспекции установили водителя автобуса и опросили его. Он пояснил, что разногласие возникло, когда мужчина с признаками опьянения вошел в общественный транспорт с шаурмой и неаккуратно ел её, испачкав элементы салона и доставляя дискомфорт другим пассажирам", - говорится в сообщении. Судя по видеозаписи, один из пассажиров получил телесные повреждения. После конфликта водитель высадил одного из участников конфликта и продолжил движение по маршруту. В полицию сообщений и заявлений граждан о данном происшествии не поступало.
https://ria.ru/20250902/draka-2039074822.html
иркутск
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040613007_0:0:951:713_1920x0_80_0_0_7e6019128f61afaf89f7f99fccd7fe67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, иркутская область
Происшествия, Иркутск, Иркутская область
В Иркутске двое мужчин в автобусе подрались из-за шаурмы
В Иркутске полиция проверит данные о драке 2 мужчин из-за шаурмы в автобусе
ИРКУТСК, 9 сен - РИА Новости. Полиция в Иркутске разбирается в обстоятельствах драки, которая произошла в общественном транспорте между двумя мужчинами, один из которых был пьян и ел шаурму, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В Иркутске
сотрудники полиции проверяют информацию о конфликте в автобусе. Видео с перепалкой между двумя мужчинами, переросшей в драку, появилось в соцсетях.
"Полицейские организовали проверку, в ходе которой сотрудники Госавтоинспекции установили водителя автобуса и опросили его. Он пояснил, что разногласие возникло, когда мужчина с признаками опьянения вошел в общественный транспорт с шаурмой и неаккуратно ел её, испачкав элементы салона и доставляя дискомфорт другим пассажирам", - говорится в сообщении.
Судя по видеозаписи, один из пассажиров получил телесные повреждения. После конфликта водитель высадил одного из участников конфликта и продолжил движение по маршруту. В полицию сообщений и заявлений граждан о данном происшествии не поступало.