В Иркутске двое мужчин в автобусе подрались из-за шаурмы

В Иркутске двое мужчин в автобусе подрались из-за шаурмы - РИА Новости, 09.09.2025

В Иркутске двое мужчин в автобусе подрались из-за шаурмы

Полиция в Иркутске разбирается в обстоятельствах драки, которая произошла в общественном транспорте между двумя мужчинами, один из которых был пьян и ел шаурму, РИА Новости, 09.09.2025

ИРКУТСК, 9 сен - РИА Новости. Полиция в Иркутске разбирается в обстоятельствах драки, которая произошла в общественном транспорте между двумя мужчинами, один из которых был пьян и ел шаурму, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Иркутске сотрудники полиции проверяют информацию о конфликте в автобусе. Видео с перепалкой между двумя мужчинами, переросшей в драку, появилось в соцсетях. "Полицейские организовали проверку, в ходе которой сотрудники Госавтоинспекции установили водителя автобуса и опросили его. Он пояснил, что разногласие возникло, когда мужчина с признаками опьянения вошел в общественный транспорт с шаурмой и неаккуратно ел её, испачкав элементы салона и доставляя дискомфорт другим пассажирам", - говорится в сообщении. Судя по видеозаписи, один из пассажиров получил телесные повреждения. После конфликта водитель высадил одного из участников конфликта и продолжил движение по маршруту. В полицию сообщений и заявлений граждан о данном происшествии не поступало.

