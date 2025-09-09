Рейтинг@Mail.ru
Иран обвинил Израиль в нарушении Устава ООН из-за атаки на Катар - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 09.09.2025 (обновлено: 17:49 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/iran-2040731925.html
Иран обвинил Израиль в нарушении Устава ООН из-за атаки на Катар
Иран обвинил Израиль в нарушении Устава ООН из-за атаки на Катар - РИА Новости, 09.09.2025
Иран обвинил Израиль в нарушении Устава ООН из-за атаки на Катар
Атака Израиля на Катар "чрезвычайно опасна" и нарушает положения Устава ООН, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:01:00+03:00
2025-09-09T17:49:00+03:00
в мире
израиль
катар
оон
мид ирана
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713549_0:364:878:858_1920x0_80_0_0_33923094359b70e403d0349598627d2c.jpg
ТЕГЕРАН, 9 сен - РИА Новости. Атака Израиля на Катар "чрезвычайно опасна" и нарушает положения Устава ООН, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе."Этот шаг израильского режима продолжает (список - ред.) преступлений, совершенных им в нарушение всех международных норм и положений. Этот шаг чрезвычайно опасен и преступен, он грубо нарушает все международные законы и положения, нарушает национальный суверенитет и территориальную целостность Катара и является нападением на палестинских переговорщиков", - приводит слова Багаи агентство IRNA.Официальный представитель МИД Ирана подчеркнул, что действия Израиля нарушают принципы, цели и положения Устава ООН. Происходящее, утверждает Багаи, должно больше прежнего "пробудить" страны региона и мировое сообщество и служить предупреждением об опасности бездействия мирового сообщества по отношению к агрессии Израиля в Палестине и Западной Азии.
https://ria.ru/20250620/katar-2024248224.html
израиль
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713549_0:282:878:941_1920x0_80_0_0_285485ad201d1e170e499e213d6e3c33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, оон, мид ирана, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, Катар, ООН, МИД Ирана, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Иран обвинил Израиль в нарушении Устава ООН из-за атаки на Катар

В Иране сообщили, что атака Израиля на Катар нарушающает Устав ООН

© Фото : соцсетиПоследствия взрыва в Дохе
Последствия взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : соцсети
Последствия взрыва в Дохе
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 9 сен - РИА Новости. Атака Израиля на Катар "чрезвычайно опасна" и нарушает положения Устава ООН, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
"Этот шаг израильского режима продолжает (список - ред.) преступлений, совершенных им в нарушение всех международных норм и положений. Этот шаг чрезвычайно опасен и преступен, он грубо нарушает все международные законы и положения, нарушает национальный суверенитет и территориальную целостность Катара и является нападением на палестинских переговорщиков", - приводит слова Багаи агентство IRNA.
Официальный представитель МИД Ирана подчеркнул, что действия Израиля нарушают принципы, цели и положения Устава ООН. Происходящее, утверждает Багаи, должно больше прежнего "пробудить" страны региона и мировое сообщество и служить предупреждением об опасности бездействия мирового сообщества по отношению к агрессии Израиля в Палестине и Западной Азии.
Столица Катара Доха - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Катар предупредил о негативных последствиях ударов Израиля по Ирану
20 июня, 15:16
 
В миреИзраильКатарООНМИД ИранаУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала