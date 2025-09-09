https://ria.ru/20250909/iran-2040731925.html
Иран обвинил Израиль в нарушении Устава ООН из-за атаки на Катар
Иран обвинил Израиль в нарушении Устава ООН из-за атаки на Катар - РИА Новости, 09.09.2025
Иран обвинил Израиль в нарушении Устава ООН из-за атаки на Катар
Атака Израиля на Катар "чрезвычайно опасна" и нарушает положения Устава ООН, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:01:00+03:00
2025-09-09T17:01:00+03:00
2025-09-09T17:49:00+03:00
в мире
израиль
катар
оон
мид ирана
удар израиля по делегации хамас в дохе
ТЕГЕРАН, 9 сен - РИА Новости. Атака Израиля на Катар "чрезвычайно опасна" и нарушает положения Устава ООН, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе."Этот шаг израильского режима продолжает (список - ред.) преступлений, совершенных им в нарушение всех международных норм и положений. Этот шаг чрезвычайно опасен и преступен, он грубо нарушает все международные законы и положения, нарушает национальный суверенитет и территориальную целостность Катара и является нападением на палестинских переговорщиков", - приводит слова Багаи агентство IRNA.Официальный представитель МИД Ирана подчеркнул, что действия Израиля нарушают принципы, цели и положения Устава ООН. Происходящее, утверждает Багаи, должно больше прежнего "пробудить" страны региона и мировое сообщество и служить предупреждением об опасности бездействия мирового сообщества по отношению к агрессии Израиля в Палестине и Западной Азии.
