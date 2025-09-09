В России начнут продавать новые iPhone 17 с конца сентября

https://ria.ru/20250909/iphone-2040614737.html

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские ритейлеры начнут продажи новых iPhone 17, которые их производитель компания Apple представит 9 сентября, с конца месяца, заявили РИА Новости крупнейшие игроки рынка. "Мы рассчитаем, что первые iPhone 17 появятся в наших магазинах до конца сентября. Сразу после официальной презентации Apple мы откроем предзаказ на новинки в нашем интернет-магазине", - сообщил гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов. "Первую поставку ожидаем в конце сентября - начале октября", - поделились в "Билайне". Ритейлер "М.Видео-Эльдорадо" уточнил агентству, что в России новые смартфоны iPhone 17 появятся после официального старта продаж в США, который ожидается 19 сентября. Компания заверила, что "привезет новинку одной из первых". Тогда как в "Мегафоне" уточнили, что точные сроки появления новых моделей iPhone в салонах компании появятся сразу после официальной презентации. "Мы уже начали подготовку к поставке и постараемся быть в числе первых, кто начнет продавать новинки от Apple", - добавил оператор. Американский производитель электроники Apple 9 сентября проведет презентацию. Как ожидают СМИ, в частности, агентство Блумберг, компания представит линейку iPhone 17, которая включает в себя более тонкую версию смартфона. В середине августа оператор доставки СДЭК сообщил агентству о запуске предзаказа на новинки Apple - предоплата для смартфона составляет 50 тысяч рублей, а для "умных" часов - 25 тысяч. МТС тогда же запустил продажу виртуальных сертификатов на iPhone 17. В "М.Видео-Эльдорадо", Ozon, Wildberries и "Мегафоне" планируют открыть предзаказ после презентации Apple. А в "Билайне" и restore: тогда же - 19 августа - открыли регистрацию на предзаказ новинок.

