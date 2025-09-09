https://ria.ru/20250909/iordanija-2040740534.html
В Иордании заявили, что поддержат действия Дохи по защите суверенитета
В Иордании заявили, что поддержат действия Дохи по защите суверенитета - РИА Новости, 09.09.2025
В Иордании заявили, что поддержат действия Дохи по защите суверенитета
Амман поддержит любые действия Дохи, направленные на защиту суверенитета против действий Израиля, заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади на своей... РИА Новости, 09.09.2025
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Амман поддержит любые действия Дохи, направленные на защиту суверенитета против действий Израиля, заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади на своей странице в соцсети Х. "Наша безопасность едина. Мы стоим плечом к плечу с братьями в Катаре и полностью солидарны с ними в любых шагах, которые они предпримут против этой агрессии для защиты своей безопасности, стабильности и суверенитета",- написал Сафади.
