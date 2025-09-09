Рейтинг@Mail.ru
В Иордании заявили, что поддержат действия Дохи по защите суверенитета - РИА Новости, 09.09.2025
17:21 09.09.2025 (обновлено: 17:49 09.09.2025)
В Иордании заявили, что поддержат действия Дохи по защите суверенитета
в мире
амман (город)
доха
израиль
удар израиля по делегации хамас в дохе
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Амман поддержит любые действия Дохи, направленные на защиту суверенитета против действий Израиля, заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади на своей странице в соцсети Х. "Наша безопасность едина. Мы стоим плечом к плечу с братьями в Катаре и полностью солидарны с ними в любых шагах, которые они предпримут против этой агрессии для защиты своей безопасности, стабильности и суверенитета",- написал Сафади.
в мире, амман (город), доха, израиль, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Амман (город), Доха, Израиль, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Амман поддержит любые действия Дохи, направленные на защиту суверенитета против действий Израиля, заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади на своей странице в соцсети Х.
"Наша безопасность едина. Мы стоим плечом к плечу с братьями в Катаре и полностью солидарны с ними в любых шагах, которые они предпримут против этой агрессии для защиты своей безопасности, стабильности и суверенитета",- написал Сафади.
Палестина осудила удар Израиля по Катару
