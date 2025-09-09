https://ria.ru/20250909/hamas-2040749170.html
ХАМАС не располагает данными о гибели лидеров в Дохе, сообщил источник
ХАМАС не располагает данными о гибели лидеров в Дохе, сообщил источник - РИА Новости, 09.09.2025
ХАМАС не располагает данными о гибели лидеров в Дохе, сообщил источник
Движение ХАМАС не располагает данными о гибели членов своего руководства в результате израильского удара в Дохе, заявил РИА Новости источник в движении. РИА Новости, 09.09.2025
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Движение ХАМАС не располагает данными о гибели членов своего руководства в результате израильского удара в Дохе, заявил РИА Новости источник в движении. "К настоящему моменту мы не располагаем информацией о гибели лидеров движения в результате атаки Израиля в Дохе",- сказал собеседник агентства.
