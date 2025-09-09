https://ria.ru/20250909/hamas-2040749170.html

ХАМАС не располагает данными о гибели лидеров в Дохе, сообщил источник

ХАМАС не располагает данными о гибели лидеров в Дохе, сообщил источник - РИА Новости, 09.09.2025

ХАМАС не располагает данными о гибели лидеров в Дохе, сообщил источник

Движение ХАМАС не располагает данными о гибели членов своего руководства в результате израильского удара в Дохе, заявил РИА Новости источник в движении. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T17:43:00+03:00

2025-09-09T17:43:00+03:00

2025-09-09T17:49:00+03:00

в мире

доха

израиль

хамас

удар израиля по делегации хамас в дохе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713549_0:364:878:858_1920x0_80_0_0_33923094359b70e403d0349598627d2c.jpg

БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Движение ХАМАС не располагает данными о гибели членов своего руководства в результате израильского удара в Дохе, заявил РИА Новости источник в движении. "К настоящему моменту мы не располагаем информацией о гибели лидеров движения в результате атаки Израиля в Дохе",- сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250909/katar-2040742466.html

доха

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, доха, израиль, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе