Врач рассказала о пользе и вреде граната

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Гранат способен укреплять иммунитет, улучшать аппетит и пищеварение, однако его кислый сок не рекомендуется употреблять при обострении хронических заболеваний ЖКТ, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Польза граната в том, что он содержит большое количество витамина С, соответственно, укрепляет иммунитет, улучшает аппетит, пищеварение. Также считается, что он может поддерживать уровень гемоглобина при железодефиците. Ну и, соответственно, входящие в его состав антиоксиданты помогают замедлять воспалительные процессы", - сказала Волкова. Однако, по словам диетолога, сок граната не рекомендуется употреблять при обострении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как он достаточно кислый и может раздражать слизистую желудка. "Кроме того, концентрированные кислоты граната могут разрушать эмаль зубов, поэтому гранатовый сок лучше пить либо разбавленным, либо через трубочку", - добавила собеседница.
