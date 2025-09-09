https://ria.ru/20250909/gosduma-2040684103.html

В Госдуму внесли проект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи

В Госдуму внесли проект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме внесла в Думу законопроект, согласно которому трудовым мигрантам запрещается привозить с собой членов семей, исключением станут граждане Белоруссии и высококвалифицированные иностранные специалисты, документ есть в распоряжении РИА Новости. Как уточнили в пресс-службе фракции, проект внесён в Госдуму во вторник. Законопроект подготовлен руководителем фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым и депутатами фракции Олегом Ниловым, Яной Лантратовой, Андреем Кузнецовым и Михаилом Делягиным. "Проектом федерального закона предлагается установить запрет на пребывание на территории Российской Федерации членов семьи (супруга/супруги, детей) иностранного гражданина, прибывающего в целях осуществления трудовой деятельности, за исключением граждан Республики Беларусь и высококвалифицированных иностранных специалистов", - сказано в пояснительной записке к проекту. В разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что эта норма - важный шаг на пути перехода к вахтовой системе работы мигрантов России в целях безопасности и защиты прав граждан РФ. Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, за первые шесть месяцев 2025 года, по данным МВД РФ, иностранным гражданам выдано около 114 тысяч разрешений на работу, что в полтора раза превышает показатель за аналогичный период 2024 года. "Принятие федерального закона позволит снизить миграционный приток на 15–20% за счет исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов, что уменьшит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Ожидается повышение эффективности трудовой миграции, ориентированной исключительно на рабочие места, без расширения за счет иждивенцев", - говорится в пояснительной записке.

