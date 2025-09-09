https://ria.ru/20250909/gosduma-2040684103.html
В Госдуму внесли проект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи
В Госдуму внесли проект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи - РИА Новости, 09.09.2025
В Госдуму внесли проект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи
Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме внесла в Думу законопроект, согласно которому трудовым мигрантам запрещается привозить с собой членов семей, РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T14:43:00+03:00
2025-09-09T14:43:00+03:00
2025-09-09T14:43:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
олег нилов
яна лантратова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/66/1520366605_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_19e37c422a231ffbcc64ac628e69a1b9.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме внесла в Думу законопроект, согласно которому трудовым мигрантам запрещается привозить с собой членов семей, исключением станут граждане Белоруссии и высококвалифицированные иностранные специалисты, документ есть в распоряжении РИА Новости. Как уточнили в пресс-службе фракции, проект внесён в Госдуму во вторник. Законопроект подготовлен руководителем фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым и депутатами фракции Олегом Ниловым, Яной Лантратовой, Андреем Кузнецовым и Михаилом Делягиным. "Проектом федерального закона предлагается установить запрет на пребывание на территории Российской Федерации членов семьи (супруга/супруги, детей) иностранного гражданина, прибывающего в целях осуществления трудовой деятельности, за исключением граждан Республики Беларусь и высококвалифицированных иностранных специалистов", - сказано в пояснительной записке к проекту. В разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что эта норма - важный шаг на пути перехода к вахтовой системе работы мигрантов России в целях безопасности и защиты прав граждан РФ. Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, за первые шесть месяцев 2025 года, по данным МВД РФ, иностранным гражданам выдано около 114 тысяч разрешений на работу, что в полтора раза превышает показатель за аналогичный период 2024 года. "Принятие федерального закона позволит снизить миграционный приток на 15–20% за счет исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов, что уменьшит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Ожидается повышение эффективности трудовой миграции, ориентированной исключительно на рабочие места, без расширения за счет иждивенцев", - говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20250909/peterburg-2040604105.html
https://ria.ru/20250903/gosduma-2039292958.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/66/1520366605_6:0:790:588_1920x0_80_0_0_74b8cdf32e8a69321f12f800975569db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей миронов, олег нилов, яна лантратова, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Олег Нилов, Яна Лантратова, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи
В ГД внесли проект о запрете трудовым мигрантам привозить с собой членов семей
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме внесла в Думу законопроект, согласно которому трудовым мигрантам запрещается привозить с собой членов семей, исключением станут граждане Белоруссии и высококвалифицированные иностранные специалисты, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Как уточнили в пресс-службе фракции, проект внесён в Госдуму
во вторник. Законопроект подготовлен руководителем фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым
и депутатами фракции Олегом Ниловым
, Яной Лантратовой
, Андреем Кузнецовым и Михаилом Делягиным
.
"Проектом федерального закона предлагается установить запрет на пребывание на территории Российской Федерации членов семьи (супруга/супруги, детей) иностранного гражданина, прибывающего в целях осуществления трудовой деятельности, за исключением граждан Республики Беларусь и высококвалифицированных иностранных специалистов", - сказано в пояснительной записке к проекту.
В разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что эта норма - важный шаг на пути перехода к вахтовой системе работы мигрантов России
в целях безопасности и защиты прав граждан РФ.
Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, за первые шесть месяцев 2025 года, по данным МВД РФ, иностранным гражданам выдано около 114 тысяч разрешений на работу, что в полтора раза превышает показатель за аналогичный период 2024 года.
"Принятие федерального закона позволит снизить миграционный приток на 15–20% за счет исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов, что уменьшит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Ожидается повышение эффективности трудовой миграции, ориентированной исключительно на рабочие места, без расширения за счет иждивенцев", - говорится в пояснительной записке.