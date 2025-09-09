https://ria.ru/20250909/gosduma-2040577433.html

В Госдуму внесут законопроект о создании алиментного фонда

В Госдуму внесут законопроект о создании алиментного фонда

В Госдуму внесут законопроект о создании алиментного фонда

"Справедливая Россия - За правду" осенью внесёт в Госдуму законопроект о создании алиментного фонда, чтобы взыскивать алименты через специальный государственный

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" осенью внесёт в Госдуму законопроект о создании алиментного фонда, чтобы взыскивать алименты через специальный государственный фонд, сообщил РИА Новости руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов. "Справедливая Россия – За правду" предлагает создать Алиментный фонд, из которого государство в полном объеме выплачивало бы алименты. А дальше уже взыскивало бы долги с неплательщиков, причем с процентами за просрочку... В этом случае не придется нашим мамам с детьми обивать пороги, бегать за нерадивыми отцами. Все заботы и выплаты государство возьмет на себя, а помощь будет оказана своевременно", - сказал он. В пресс-службе фракции напомнили, что в 2024 году вопрос создания алиментного фонда лидер справороссов поднимал на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным. В предстоящую осеннюю сессию Думы "Справедливая Россия – За правду" внесет соответствующий законопроект, сообщил Миронов.

