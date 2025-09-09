Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут законопроект о создании алиментного фонда - РИА Новости, 09.09.2025
05:02 09.09.2025
В Госдуму внесут законопроект о создании алиментного фонда
В Госдуму внесут законопроект о создании алиментного фонда - РИА Новости, 09.09.2025
В Госдуму внесут законопроект о создании алиментного фонда
"Справедливая Россия - За правду" осенью внесёт в Госдуму законопроект о создании алиментного фонда, чтобы взыскивать алименты через специальный государственный РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T05:02:00+03:00
2025-09-09T05:02:00+03:00
сергей миронов
михаил мишустин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" осенью внесёт в Госдуму законопроект о создании алиментного фонда, чтобы взыскивать алименты через специальный государственный фонд, сообщил РИА Новости руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов. "Справедливая Россия – За правду" предлагает создать Алиментный фонд, из которого государство в полном объеме выплачивало бы алименты. А дальше уже взыскивало бы долги с неплательщиков, причем с процентами за просрочку... В этом случае не придется нашим мамам с детьми обивать пороги, бегать за нерадивыми отцами. Все заботы и выплаты государство возьмет на себя, а помощь будет оказана своевременно", - сказал он. В пресс-службе фракции напомнили, что в 2024 году вопрос создания алиментного фонда лидер справороссов поднимал на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным. В предстоящую осеннюю сессию Думы "Справедливая Россия – За правду" внесет соответствующий законопроект, сообщил Миронов.
сергей миронов, михаил мишустин, госдума рф, общество
Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесут законопроект о создании алиментного фонда

Блок СРЗП осенью внесет в Госдуму проект о создании алиментного фонда

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" осенью внесёт в Госдуму законопроект о создании алиментного фонда, чтобы взыскивать алименты через специальный государственный фонд, сообщил РИА Новости руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов.
"Справедливая Россия – За правду" предлагает создать Алиментный фонд, из которого государство в полном объеме выплачивало бы алименты. А дальше уже взыскивало бы долги с неплательщиков, причем с процентами за просрочку... В этом случае не придется нашим мамам с детьми обивать пороги, бегать за нерадивыми отцами. Все заботы и выплаты государство возьмет на себя, а помощь будет оказана своевременно", - сказал он.
В пресс-службе фракции напомнили, что в 2024 году вопрос создания алиментного фонда лидер справороссов поднимал на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.
В предстоящую осеннюю сессию Думы "Справедливая Россия – За правду" внесет соответствующий законопроект, сообщил Миронов.
Сергей МироновМихаил МишустинГосдума РФОбщество
 
 
