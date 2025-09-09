https://ria.ru/20250909/gosduma-2040577433.html
В Госдуму внесут законопроект о создании алиментного фонда
В Госдуму внесут законопроект о создании алиментного фонда - РИА Новости, 09.09.2025
В Госдуму внесут законопроект о создании алиментного фонда
"Справедливая Россия - За правду" осенью внесёт в Госдуму законопроект о создании алиментного фонда, чтобы взыскивать алименты через специальный государственный РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T05:02:00+03:00
2025-09-09T05:02:00+03:00
2025-09-09T05:02:00+03:00
сергей миронов
михаил мишустин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" осенью внесёт в Госдуму законопроект о создании алиментного фонда, чтобы взыскивать алименты через специальный государственный фонд, сообщил РИА Новости руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов. "Справедливая Россия – За правду" предлагает создать Алиментный фонд, из которого государство в полном объеме выплачивало бы алименты. А дальше уже взыскивало бы долги с неплательщиков, причем с процентами за просрочку... В этом случае не придется нашим мамам с детьми обивать пороги, бегать за нерадивыми отцами. Все заботы и выплаты государство возьмет на себя, а помощь будет оказана своевременно", - сказал он. В пресс-службе фракции напомнили, что в 2024 году вопрос создания алиментного фонда лидер справороссов поднимал на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным. В предстоящую осеннюю сессию Думы "Справедливая Россия – За правду" внесет соответствующий законопроект, сообщил Миронов.
https://ria.ru/20250830/ombudsmen-2038446433.html
https://ria.ru/20250427/alimenty-2013646224.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_628:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_3ea72ad31304408e2b2f048f1d6285a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей миронов, михаил мишустин, госдума рф, общество
Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесут законопроект о создании алиментного фонда
Блок СРЗП осенью внесет в Госдуму проект о создании алиментного фонда