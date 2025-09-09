Рейтинг@Mail.ru
Генассамблея ООН соберется на юбилейную 80-ю сессию - РИА Новости, 09.09.2025
00:25 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/genassambleja-2040560175.html
Генассамблея ООН соберется на юбилейную 80-ю сессию
ООН, 9 сен – РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН во вторник, 9 сентября, соберется на юбилейную 80-ю сессию. Во вторник в рамках подходящей к концу 79-й сессии Генассамблеи пройдет ее заключительное заседание, после чего новым откроется 80-я. Возглавит юбилейную сессию экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок, известная русофобской риторикой. Как отмечал в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла "позором" избрание Бербок, которая гордится своим дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха. В рамках ГА по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября. В преддверии высокой недели обострилась атмосфера вокруг визовых вопросов. США как принимающая сторона отозвала визы представителям Палестины, в том числе главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Этот шаг вызвал критику и стал дополнительным источником напряженности накануне общих прений. В начале 80-й сессии состоится также второй раунд конференции по палестино-израильскому урегулированию. Ожидается, что он пройдет 22 сентября.
в мире, россия, сша, палестина, анналена бербок, дмитрий полянский, мария захарова, оон, генеральная ассамблея оон, мид германии
В мире, Россия, США, Палестина, Анналена Бербок, Дмитрий Полянский, Мария Захарова, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, МИД Германии
ООН, 9 сен – РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН во вторник, 9 сентября, соберется на юбилейную 80-ю сессию.
Во вторник в рамках подходящей к концу 79-й сессии Генассамблеи пройдет ее заключительное заседание, после чего новым откроется 80-я.
В ООН высказались о предстоящей сессии Генассамблеи
6 сентября, 14:08
6 сентября, 14:08
Возглавит юбилейную сессию экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок, известная русофобской риторикой. Как отмечал в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла "позором" избрание Бербок, которая гордится своим дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха.
В рамках ГА по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.
В преддверии высокой недели обострилась атмосфера вокруг визовых вопросов. США как принимающая сторона отозвала визы представителям Палестины, в том числе главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Этот шаг вызвал критику и стал дополнительным источником напряженности накануне общих прений.
В начале 80-й сессии состоится также второй раунд конференции по палестино-израильскому урегулированию. Ожидается, что он пройдет 22 сентября.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Лавров возглавит делегацию России на 80-ой сессии ГА ООН
4 сентября, 03:38
 
