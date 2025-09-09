https://ria.ru/20250909/genassambleja-2040560175.html

Генассамблея ООН соберется на юбилейную 80-ю сессию

Генассамблея ООН соберется на юбилейную 80-ю сессию - РИА Новости, 09.09.2025

Генассамблея ООН соберется на юбилейную 80-ю сессию

Генеральная Ассамблея ООН во вторник, 9 сентября, соберется на юбилейную 80-ю сессию. РИА Новости, 09.09.2025

ООН, 9 сен – РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН во вторник, 9 сентября, соберется на юбилейную 80-ю сессию. Во вторник в рамках подходящей к концу 79-й сессии Генассамблеи пройдет ее заключительное заседание, после чего новым откроется 80-я. Возглавит юбилейную сессию экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок, известная русофобской риторикой. Как отмечал в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла "позором" избрание Бербок, которая гордится своим дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха. В рамках ГА по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября. В преддверии высокой недели обострилась атмосфера вокруг визовых вопросов. США как принимающая сторона отозвала визы представителям Палестины, в том числе главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Этот шаг вызвал критику и стал дополнительным источником напряженности накануне общих прений. В начале 80-й сессии состоится также второй раунд конференции по палестино-израильскому урегулированию. Ожидается, что он пройдет 22 сентября.

