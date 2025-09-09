Генассамблея ООН соберется на юбилейную 80-ю сессию
Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартует в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 сен – РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН во вторник, 9 сентября, соберется на юбилейную 80-ю сессию.
Во вторник в рамках подходящей к концу 79-й сессии Генассамблеи пройдет ее заключительное заседание, после чего новым откроется 80-я.
В ООН высказались о предстоящей сессии Генассамблеи
6 сентября, 14:08
Возглавит юбилейную сессию экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок, известная русофобской риторикой. Как отмечал в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла "позором" избрание Бербок, которая гордится своим дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха.
В рамках ГА по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.
В преддверии высокой недели обострилась атмосфера вокруг визовых вопросов. США как принимающая сторона отозвала визы представителям Палестины, в том числе главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Этот шаг вызвал критику и стал дополнительным источником напряженности накануне общих прений.
В начале 80-й сессии состоится также второй раунд конференции по палестино-израильскому урегулированию. Ожидается, что он пройдет 22 сентября.
Лавров возглавит делегацию России на 80-ой сессии ГА ООН
4 сентября, 03:38