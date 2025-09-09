https://ria.ru/20250909/frolov-2040517478.html

Шоковая заморозка: на Украине объявили о катастрофе

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Светлана Медведева. Перед началом отопительного сезона запасы газа очень низкие. Киевские чиновники, уже не стесняясь, предлагают населению перейти на дрова. Теоретически может помочь ЕС, но есть нюанс.Готовят к худшемуГод назад в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) было 8,2 миллиарда кубов. И этого не хватило. Тепло перестали подавать в дома в конце марта, а не в середине апреля, как обычно.Сейчас в ПХГ 6,5 миллиарда, пишет "Страна.ua". В последний месяц лета импорт газа из Евросоюза просел на 20 процентов по сравнению с июлем. Для стабильного прохождения отопительного сезона Киеву необходимо десять миллиардов кубометров голубого топлива.Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан признал: предстоящая зима будет для населения еще сложнее."Желательно было бы, если есть возможность, выезжать за пределы больших городов (на дачи. — Прим. ред.) — туда, где есть дрова", — посоветовал он.Удары по своимУкраине не удается закачать достаточно газа по нескольким причинам."Проблемы с внутренней добычей, а также поставками. Внеплановые ремонты на газотранспортных и некоторых добывающих мощностях. Импорт не позволяет полноценно заместить выпавшие объемы и обеспечить закачку в ПХГ", — поясняет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.Газ на Украину поступал из Венгрии, Словакии, Польши, а также по Трансбалканскому газопроводу, который, как сообщил экс-глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, с 1 сентября не используется из-за высоких тарифов румынских и молдавских операторов.Польша поставляет не так много, в основном — Венгрия и Словакия. Однако Киев намеренно портит с ними отношения: бьет по нефтепроводу "Дружба". Причем не помогает даже общение на высшем уровне. После встречи со словацким премьером Робертом Фицо Зеленский заявил, что удары продолжатся.Пострадают всеЕсли ничего не изменится, то к отопительному сезону Украина, вероятно, накопит порядка 7,5 миллиарда кубометров газа, полагает Фролов."А если они сдвинут сроки на конец октября — начало ноября, то, может быть, и больше получится. Но потребителей это вряд ли обрадует", — говорит эксперт.Как бы то ни было, в октябре потребление газа существенно увеличивается. Поэтому Украина может повторить или побить прошлогодний антирекорд.Отключения электричества и резкий рост цен весьма вероятны, отмечает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.Киеву придется экономить, ограничивать тепло и газ (прежде всего для промышленности), а также нарастить импорт, подчеркивает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Средства на закупку газа, вероятно, даст Запад. Но решит ли это проблему — большой вопрос."Если зима будет холодной, то у Венгрии и Словакии не останется излишков для Киева", — констатирует Юшков.Таким образом, киевские власти сами себя загнали в тупик. А больше всего пострадают простые украинцы.

