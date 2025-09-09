Рейтинг@Mail.ru
Шоковая заморозка: на Украине объявили о катастрофе - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 09.09.2025 (обновлено: 11:06 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/frolov-2040517478.html
Шоковая заморозка: на Украине объявили о катастрофе
Шоковая заморозка: на Украине объявили о катастрофе - РИА Новости, 09.09.2025
Шоковая заморозка: на Украине объявили о катастрофе
Перед началом отопительного сезона запасы газа очень низкие. Киевские чиновники, уже не стесняясь, предлагают населению перейти на дрова. Теоретически может... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T08:00:00+03:00
2025-09-09T11:06:00+03:00
в мире
украина
киев
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790235884_0:98:3000:1786_1920x0_80_0_0_826cd49134538499d58f244d57c2ba62.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Светлана Медведева. Перед началом отопительного сезона запасы газа очень низкие. Киевские чиновники, уже не стесняясь, предлагают населению перейти на дрова. Теоретически может помочь ЕС, но есть нюанс.Готовят к худшемуГод назад в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) было 8,2 миллиарда кубов. И этого не хватило. Тепло перестали подавать в дома в конце марта, а не в середине апреля, как обычно.Сейчас в ПХГ 6,5 миллиарда, пишет "Страна.ua". В последний месяц лета импорт газа из Евросоюза просел на 20 процентов по сравнению с июлем. Для стабильного прохождения отопительного сезона Киеву необходимо десять миллиардов кубометров голубого топлива.Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан признал: предстоящая зима будет для населения еще сложнее."Желательно было бы, если есть возможность, выезжать за пределы больших городов (на дачи. — Прим. ред.) — туда, где есть дрова", — посоветовал он.Удары по своимУкраине не удается закачать достаточно газа по нескольким причинам."Проблемы с внутренней добычей, а также поставками. Внеплановые ремонты на газотранспортных и некоторых добывающих мощностях. Импорт не позволяет полноценно заместить выпавшие объемы и обеспечить закачку в ПХГ", — поясняет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.Газ на Украину поступал из Венгрии, Словакии, Польши, а также по Трансбалканскому газопроводу, который, как сообщил экс-глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, с 1 сентября не используется из-за высоких тарифов румынских и молдавских операторов.Польша поставляет не так много, в основном — Венгрия и Словакия. Однако Киев намеренно портит с ними отношения: бьет по нефтепроводу "Дружба". Причем не помогает даже общение на высшем уровне. После встречи со словацким премьером Робертом Фицо Зеленский заявил, что удары продолжатся.Пострадают всеЕсли ничего не изменится, то к отопительному сезону Украина, вероятно, накопит порядка 7,5 миллиарда кубометров газа, полагает Фролов."А если они сдвинут сроки на конец октября — начало ноября, то, может быть, и больше получится. Но потребителей это вряд ли обрадует", — говорит эксперт.Как бы то ни было, в октябре потребление газа существенно увеличивается. Поэтому Украина может повторить или побить прошлогодний антирекорд.Отключения электричества и резкий рост цен весьма вероятны, отмечает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.Киеву придется экономить, ограничивать тепло и газ (прежде всего для промышленности), а также нарастить импорт, подчеркивает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Средства на закупку газа, вероятно, даст Запад. Но решит ли это проблему — большой вопрос."Если зима будет холодной, то у Венгрии и Словакии не останется излишков для Киева", — констатирует Юшков.Таким образом, киевские власти сами себя загнали в тупик. А больше всего пострадают простые украинцы.
https://ria.ru/20250908/sijjarto-2040434704.html
украина
киев
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790235884_60:0:2717:1993_1920x0_80_0_0_d6411e36dceb7527578b832ad63e35b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, венгрия
В мире, Украина, Киев, Венгрия
Шоковая заморозка: на Украине объявили о катастрофе

Фролов: Украина не может закачать достаточно газа на зиму

© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкПредупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области
Предупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Светлана Медведева. Перед началом отопительного сезона запасы газа очень низкие. Киевские чиновники, уже не стесняясь, предлагают населению перейти на дрова. Теоретически может помочь ЕС, но есть нюанс.

Готовят к худшему

Год назад в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) было 8,2 миллиарда кубов. И этого не хватило. Тепло перестали подавать в дома в конце марта, а не в середине апреля, как обычно.
Сейчас в ПХГ 6,5 миллиарда, пишет "Страна.ua". В последний месяц лета импорт газа из Евросоюза просел на 20 процентов по сравнению с июлем. Для стабильного прохождения отопительного сезона Киеву необходимо десять миллиардов кубометров голубого топлива.
© ИнфографикаПодземные хранилища газа на Украине
Подземные хранилища газа на Украине
© Инфографика
Подземные хранилища газа на Украине
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан признал: предстоящая зима будет для населения еще сложнее.
"Желательно было бы, если есть возможность, выезжать за пределы больших городов (на дачи. — Прим. ред.) — туда, где есть дрова", — посоветовал он.

Удары по своим

Украине не удается закачать достаточно газа по нескольким причинам.
"Проблемы с внутренней добычей, а также поставками. Внеплановые ремонты на газотранспортных и некоторых добывающих мощностях. Импорт не позволяет полноценно заместить выпавшие объемы и обеспечить закачку в ПХГ", — поясняет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Газ на Украину поступал из Венгрии, Словакии, Польши, а также по Трансбалканскому газопроводу, который, как сообщил экс-глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, с 1 сентября не используется из-за высоких тарифов румынских и молдавских операторов.
Польша поставляет не так много, в основном — Венгрия и Словакия. Однако Киев намеренно портит с ними отношения: бьет по нефтепроводу "Дружба".
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГоловное сооружение нефтепровода "Дружба" на нулевом километре у города Альметьевска
Головное сооружение нефтепровода Дружба на нулевом километре у города Альметьевска - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Головное сооружение нефтепровода "Дружба" на нулевом километре у города Альметьевска
Причем не помогает даже общение на высшем уровне. После встречи со словацким премьером Робертом Фицо Зеленский заявил, что удары продолжатся.

Пострадают все

Если ничего не изменится, то к отопительному сезону Украина, вероятно, накопит порядка 7,5 миллиарда кубометров газа, полагает Фролов.
"А если они сдвинут сроки на конец октября — начало ноября, то, может быть, и больше получится. Но потребителей это вряд ли обрадует", — говорит эксперт.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Газораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Как бы то ни было, в октябре потребление газа существенно увеличивается. Поэтому Украина может повторить или побить прошлогодний антирекорд.
Отключения электричества и резкий рост цен весьма вероятны, отмечает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.
Киеву придется экономить, ограничивать тепло и газ (прежде всего для промышленности), а также нарастить импорт, подчеркивает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Средства на закупку газа, вероятно, даст Запад. Но решит ли это проблему — большой вопрос.
"Если зима будет холодной, то у Венгрии и Словакии не останется излишков для Киева", — констатирует Юшков.
Таким образом, киевские власти сами себя загнали в тупик. А больше всего пострадают простые украинцы.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Сийярто назвал Киев ответственным за ухудшение отношений Венгрии и Украины
8 сентября, 14:18
 
В миреУкраинаКиевВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала