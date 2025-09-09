https://ria.ru/20250909/frantsiya-2040707189.html
Премьер Франции покинул Елисейский дворец
Премьер Франции покинул Елисейский дворец
Премьер Франции покинул Елисейский дворец
Премьер Франции Франсуа Байру покинул Елисейский дворец, где он подал президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке, сообщил во вторник телеканал... РИА Новости, 09.09.2025
ПАРИЖ, 9 сен - РИА Новости. Премьер Франции Франсуа Байру покинул Елисейский дворец, где он подал президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке, сообщил во вторник телеканал BFMTV.Французские депутаты в понедельник выразили недоверие правительству."Байру покинул Елисейский дворец после того, как он передал свое прошение об отставке", - говорится в материале.
Премьер Франции покинул Елисейский дворец
