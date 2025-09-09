Премьер Франции покинул Елисейский дворец

Рейтинг@Mail.ru
15:56 09.09.2025 (обновлено: 16:10 09.09.2025)
ПАРИЖ, 9 сен - РИА Новости. Премьер Франции Франсуа Байру покинул Елисейский дворец, где он подал президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке, сообщил во вторник телеканал BFMTV.Французские депутаты в понедельник выразили недоверие правительству."Байру покинул Елисейский дворец после того, как он передал свое прошение об отставке", - говорится в материале.
франция, франсуа байру, эммануэль макрон, в мире
Франция, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон, В мире
© AP Photo / Aurelien MorissardФрансуа Байру
Франсуа Байру. Архивное фото
Макрон довел Францию до кризиса, заявил Володин
Вчера, 10:11
 
