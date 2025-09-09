https://ria.ru/20250909/frantsiya-2040672613.html

Кризис во Франции может обернуться хаосом, считает турецкий аналитик

Кризис во Франции может обернуться хаосом, считает турецкий аналитик

АНКАРА, 9 сен - РИА Новости. Внутриполитический кризис во Франции может обернуться хаосом на фоне попыток президента США Дональда Трампа изменить расстановку сил в Европе, предупреждает турецкий аналитик Барту Экен. Премьер-министр Франции Франсуа Байру сегодня около полудня (13.00 мск) прибудет в Елисейский дворец, чтобы подать в отставку. Ранее парламент большинством голосов выразил недоверие его правительству, сформированному в декабре 2024 года. Решение связано с мерами жесткой экономии, направленными на сокращение расходов из-за растущего бюджетного дефицита и значительного госдолга, отмечает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. По мнению Экена, "новый шаг президента Эммануэля Макрона может быть недостаточен, чтобы спасти Францию от мрачного будущего". Аналитик выделяет три ключевых сценария: невозможность сформировать новое правительство, проведение досрочных выборов и усиление позиций Марин Ле Пен (лидер партии Национальное объединение - ред.). "Текущие события способны погрузить страну в период неопределенности, нестабильности и даже хаоса", - пишет он в колонке на портале Haber7. "С одной стороны, растет давление войны между Россией и Украиной, с другой - попытки Трампа перекроить европейскую политику. Франция, оказавшись в эпицентре этой глобальной бури, рискует превратиться в неуправляемую страну, борющуюся с внутренними кризисами. Некогда великая держава сегодня изо всех сил пытается не оказаться под завалами собственного разрушения", - добавил Экен.

