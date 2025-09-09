https://ria.ru/20250909/frantsiya-2040647243.html

Кандидатура на роль нового премьера Франции всех удивит, считает эксперт

Кандидатура на роль нового премьера Франции всех удивит, считает эксперт - РИА Новости, 09.09.2025

Кандидатура на роль нового премьера Франции всех удивит, считает эксперт

Новый премьер-министр Франции будет, скорее всего, из центристов, и это может очень неожиданный выбор со стороны президента страны Эммануэля Макрона, заявила... РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Франции будет, скорее всего, из центристов, и это может очень неожиданный выбор со стороны президента страны Эммануэля Макрона, заявила РИА Новости профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД РФ, доктор исторических наук Евгения Обичкина. Накануне депутаты во Франции выразили недоверие правительству нынешнего премьера Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии, теперь оно уйдет в отставку. Это станет третьей за год отставкой премьера во Франции. Кабмин Байру был сформирован в конце декабря 2024 года. Как сообщили СМИ со ссылкой на Елисейский дворец, президент Франции Эммануэль Макрон объявит о новом премьере "в ближайшие дни". "Кандидатура будет из центристов, но это может быть очень неожиданная кандидатура как в свое время была кандидатура Габриэля Атталя, человека неизвестного ранее, а главное очень молодого. Это был такое дерзкое назначение. Байру был в этом плане более предсказуемой кандидатурой, чем то, что будет предложено сейчас", - сказала она в беседе с агентством. Назвать имя будущего кандидата на пост премьера очень сложно, потому что это, как и всегда при Макроне, очень большая интрига, пояснила Обичкина. "Он черпает кандидатуры из самых разных политических страт и, кроме того, это будет очень серьёзный торг с представителями правящего пула Национального собрания, то есть с представителями центристов. Я думаю, что подбор кандидатур шел уже в течение последних нескольких недель, потому что несмотря на каникулы отставка Байру была предсказуема", - указала эксперт. Другое дело, отметила она, как новое правительство сможет помочь изменить ситуацию во Францию, это практически невозможно. Это объясняется, в частности, политическими "ножницами", в которые попал Макрон с самого начала президенства, пояснила Обичкина. "Необходимо экономить государственные финансы, нужно принять такой бюджет, чтобы там была экономия в 40 млрд, чтобы Франция вернулась в зону Маастрихтских критериев. Надо экономить. На чем экономить? На социальных расходах. Это неприемлемо для "левых" и неприемлемо для крайне "правых". Не предлагается никаких мер, которые помогли бы вывести экономику страну из трудного положения благодаря скажем повышенным сборам с богатых, потому что Макрон против. Все заявления президента этим летом были крайне воинственные, это призывы к перестройке на военную экономику. Как это продать французам? Непонятно", - объяснила она. Новый премьер не сможет преодолеть эти противоречия, выразила уверенность эксперт, однако не стоит ожидать коллапса власти во Франции – Макрон сможет найти выход из этой ситуации. "Он очень ловкий человек, очень силен в политических комбинациях. Он выходил из, казалось бы, совершенно невозможных ситуаций. Поэтому я не считаю, что наступит какой-то государственный коллапс. Потому что Макрон – мастер очень интересных решений. Будет найдено какой-то рабочее решение". В июле премьер Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро, а не 40 миллиардов, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, в связи с чем французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако при этом, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.

