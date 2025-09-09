https://ria.ru/20250909/frantsija-2040611518.html

Во Франции прошли празднования в честь ухода правительства Байру

Во многих городах Франции прошли празднования после выражения недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 09.09.2025

ПАРИЖ, 9 сен — РИА Новости. Во многих городах Франции прошли празднования после выражения недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру, передает телеканал BFMTV. "Тысячи манифестантов отпраздновали перед мэриями в понедельник, 8 сентября, падение правительства Франсуа Байру", — говорится в сообщении. В общей сложности по всей стране прошли 200 акций, в том числе в Лионе, Марселе, По, Ницце, Тулоне и других городах. Французы выходили на улицы с баннерами и плакатами и открывали бутылки шампанского, на улицах играла музыка. При этом в Лионе ночью вспыхнули беспорядки. Участники акции протеста поджигали урны для мусора и закидывали полицейских фейерверками и другими предметами. В ответ те применили слезоточивый газ. О задержаниях пока не сообщалось.Накануне парламент Франции большинством в 364 голоса проголосовал против доверия кабинету министров. Сегодня Байру должен будет подать президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке.

