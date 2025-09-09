https://ria.ru/20250909/frantsija-2040611518.html
Во Франции прошли празднования в честь ухода правительства Байру
Во Франции прошли празднования в честь ухода правительства Байру - РИА Новости, 09.09.2025
Во Франции прошли празднования в честь ухода правительства Байру
Во многих городах Франции прошли празднования после выражения недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T10:31:00+03:00
2025-09-09T10:31:00+03:00
2025-09-09T10:46:00+03:00
в мире
франция
лион
франсуа байру
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040610342_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cf8a96fcaadf6256a8285a9a54a51a6.jpg
ПАРИЖ, 9 сен — РИА Новости. Во многих городах Франции прошли празднования после выражения недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру, передает телеканал BFMTV. "Тысячи манифестантов отпраздновали перед мэриями в понедельник, 8 сентября, падение правительства Франсуа Байру", — говорится в сообщении. В общей сложности по всей стране прошли 200 акций, в том числе в Лионе, Марселе, По, Ницце, Тулоне и других городах. Французы выходили на улицы с баннерами и плакатами и открывали бутылки шампанского, на улицах играла музыка. При этом в Лионе ночью вспыхнули беспорядки. Участники акции протеста поджигали урны для мусора и закидывали полицейских фейерверками и другими предметами. В ответ те применили слезоточивый газ. О задержаниях пока не сообщалось.Накануне парламент Франции большинством в 364 голоса проголосовал против доверия кабинету министров. Сегодня Байру должен будет подать президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке.
https://ria.ru/20250909/frantsiya-2040586674.html
https://ria.ru/20250909/makron-2040605360.html
франция
лион
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040610342_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_d54153f564f6d02a7cc4bcb2ab5b24c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, лион, франсуа байру, эммануэль макрон
В мире, Франция, Лион, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон
Во Франции прошли празднования в честь ухода правительства Байру
В Лионе и Марселе прошли празднования в честь ухода правительства Байру