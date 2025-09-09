https://ria.ru/20250909/frantsija-2040565392.html

Французские власти прогнозируют перебои с авиасообщением

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Генеральная дирекция гражданской авиации (DGAC) Франции на своей странице в соцсети X прогнозирует перебои воздушного сообщения в ряде аэропортов страны в среду, когда ожидаются масштабные протесты под лозунгом "Заблокируем всё". "В связи с демонстрациями будут наблюдаться перебои воздушного сообщения в отношении отправлением и прибытием в аэропорты Марсель-Прованс, Ницца, Бастия, Фигари и Кальви", - сообщает ведомство. Как отмечается, задержки и отмены рейсов прогнозируются начиная с 18.00 (19.00 мск) среды. Французские СМИ в последнее время активно обсуждают возникшие в сети призывы к тотальному бессрочному бойкоту во Франции с 10 сентября. По их информации, соответствующие сообщения стали распространяться с июля в знак протеста против мер бюджетной экономии действующего правительства премьера Франсуа Байру. Хотя у движения нет централизованной организации, среди его сторонников уже были замечены, в частности, бывшие участники протестов "желтых жилетов". Кроме того, о бойкоте начали высказываться видные политики. Так, 29 августа лидер французских левых, основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал присоединиться к акции протеста.

