https://ria.ru/20250909/flydubai-2040792079.html
Flydubai выполняет рейсы по расписанию после удара Израиля по Дохе
Flydubai выполняет рейсы по расписанию после удара Израиля по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
Flydubai выполняет рейсы по расписанию после удара Израиля по Дохе
Рейсы эмиратской авиакомпании flydubai выполняются по расписанию после удара Израиля по Дохе, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T21:20:00+03:00
2025-09-09T21:20:00+03:00
2025-09-09T21:23:00+03:00
израиль
доха
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
в мире
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993874224_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_4c5cfe622f35d228c9e4742bb0389252.jpg
ДУБАЙ, 9 сен - РИА Новости. Рейсы эмиратской авиакомпании flydubai выполняются по расписанию после удара Израиля по Дохе, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. "Мы внимательно следим за ситуацией, и в настоящее время наши рейсы выполняются по расписанию. Пассажирам рекомендуется проверять статус своих рейсов для получения актуальной информации", - отметил он. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
https://ria.ru/20250909/khamas-2040786002.html
израиль
доха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993874224_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_5b2d4b8e84fbe1716c527a5612eec8d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, доха, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире, туризм, новости - туризм
Израиль, Доха, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире, Туризм, Новости - Туризм
Flydubai выполняет рейсы по расписанию после удара Израиля по Дохе
Эмиратская flydubai выполняет рейсы по расписанию после удара ЦАХАЛ по Дохе