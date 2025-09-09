Flydubai выполняет рейсы по расписанию после удара Израиля по Дохе

https://ria.ru/20250909/flydubai-2040792079.html

ДУБАЙ, 9 сен - РИА Новости. Рейсы эмиратской авиакомпании flydubai выполняются по расписанию после удара Израиля по Дохе, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. "Мы внимательно следим за ситуацией, и в настоящее время наши рейсы выполняются по расписанию. Пассажирам рекомендуется проверять статус своих рейсов для получения актуальной информации", - отметил он. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.

