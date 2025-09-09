Рейтинг@Mail.ru
Flydubai выполняет рейсы по расписанию после удара Израиля по Дохе
21:20 09.09.2025
Flydubai выполняет рейсы по расписанию после удара Израиля по Дохе
ДУБАЙ, 9 сен - РИА Новости. Рейсы эмиратской авиакомпании flydubai выполняются по расписанию после удара Израиля по Дохе, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. "Мы внимательно следим за ситуацией, и в настоящее время наши рейсы выполняются по расписанию. Пассажирам рекомендуется проверять статус своих рейсов для получения актуальной информации", - отметил он. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800 авиакомпании Flydubai
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Flydubai. Архивное фото
ДУБАЙ, 9 сен - РИА Новости. Рейсы эмиратской авиакомпании flydubai выполняются по расписанию после удара Израиля по Дохе, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
"Мы внимательно следим за ситуацией, и в настоящее время наши рейсы выполняются по расписанию. Пассажирам рекомендуется проверять статус своих рейсов для получения актуальной информации", - отметил он.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
ХАМАС возложило ответственность за удар в Дохе на США
Вчера, 20:55
 
