Рейтинг@Mail.ru
Флотилия Греты Тунберг сообщила об атаке беспилотника на одно из судов - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 09.09.2025 (обновлено: 10:11 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/flotiliya-2040569866.html
Флотилия Греты Тунберг сообщила об атаке беспилотника на одно из судов
Флотилия Греты Тунберг сообщила об атаке беспилотника на одно из судов - РИА Новости, 09.09.2025
Флотилия Греты Тунберг сообщила об атаке беспилотника на одно из судов
Одно из судов "Глобальной флотилии Сумуда", в которой участвует экоактивистка Грета Тумберг, атаковал беспилотник, сообщается в Instagram* инициативы. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T03:07:00+03:00
2025-09-09T10:11:00+03:00
в мире
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040604421_0:0:667:375_1920x0_80_0_0_40498a99bca19e57dd8e9e183378fdf4.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Одно из судов "Глобальной флотилии Сумуда", в которой участвует экоактивистка Грета Тумберг, атаковал беспилотник, сообщается в Instagram* инициативы."Глобальная флотилия Сумуда (GSF) подтверждает, что одно из ее главных судов, известное под названием Family Boat, которое перевозит членов руководящего комитета GSF, было поражено, предположительно, беспилотником. Судно шло под флагом Португалии, а все пассажиры и экипаж в безопасности", — говорится в посте.Как заявили в Нацгвардии Туниса, судно стояло в 92,6 километра от порта Сиди-Бу-Саидот порта Сиди-Бу-Саид. По данным силовиков, возник пожар в спасательных жилетах, но дронов не обнаружили.Что известно о флотилии* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250908/gaza-2040526498.html
https://ria.ru/20250825/gaza-2037549499.html
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040604421_0:0:501:375_1920x0_80_0_0_a2505c4ddd7adaf9f3c9f7a0a23c68ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сектор газа
В мире, Сектор Газа
Флотилия Греты Тунберг сообщила об атаке беспилотника на одно из судов

Флотилия экоактивистки Тунберг, идущая в Газу, заявила об атаке на одно судно

© @globalsumudflotillaАтака БПЛА на одно из судов "Глобальной флотилии Сумуда", в которой участвует экоактивистка Грета Тумберг
Атака БПЛА на одно из судов Глобальной флотилии Сумуда, в которой участвует экоактивистка Грета Тумберг - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© @globalsumudflotilla
Атака БПЛА на одно из судов "Глобальной флотилии Сумуда", в которой участвует экоактивистка Грета Тумберг
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Одно из судов "Глобальной флотилии Сумуда", в которой участвует экоактивистка Грета Тумберг, атаковал беспилотник, сообщается в Instagram* инициативы.
"Глобальная флотилия Сумуда (GSF) подтверждает, что одно из ее главных судов, известное под названием Family Boat, которое перевозит членов руководящего комитета GSF, было поражено, предположительно, беспилотником. Судно шло под флагом Португалии, а все пассажиры и экипаж в безопасности", — говорится в посте.
Израильский военный недалеко от границы Израиля с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Нетаньяху анонсировал мощную наземную операцию в Газе
8 сентября, 19:27
Как заявили в Нацгвардии Туниса, судно стояло в 92,6 километра от порта Сиди-Бу-Саидот порта Сиди-Бу-Саид. По данным силовиков, возник пожар в спасательных жилетах, но дронов не обнаружили.
Что известно о флотилии
  • В нее входят делегации из 44 стран.
  • Ожидается, что суда достигнут сектора Газа 14 или 15 сентября.
  • Активисты собираются доставить туда еду, воду и лекарства.
  • Они требуют обеспечить безопасный проход в палестинский анклав для доставки помощи, а также открытия гуманитарного морского коридора.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Жители Газы о гуманитарной катастрофе - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Жители сектора Газа рассказали о катастрофической нехватке продовольствия
25 августа, 21:02
 
В миреСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала