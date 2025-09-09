Флотилия Греты Тунберг сообщила об атаке беспилотника на одно из судов
Флотилия экоактивистки Тунберг, идущая в Газу, заявила об атаке на одно судно
© @globalsumudflotillaАтака БПЛА на одно из судов "Глобальной флотилии Сумуда", в которой участвует экоактивистка Грета Тумберг
© @globalsumudflotilla
Атака БПЛА на одно из судов "Глобальной флотилии Сумуда", в которой участвует экоактивистка Грета Тумберг
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Одно из судов "Глобальной флотилии Сумуда", в которой участвует экоактивистка Грета Тумберг, атаковал беспилотник, сообщается в Instagram* инициативы.
"Глобальная флотилия Сумуда (GSF) подтверждает, что одно из ее главных судов, известное под названием Family Boat, которое перевозит членов руководящего комитета GSF, было поражено, предположительно, беспилотником. Судно шло под флагом Португалии, а все пассажиры и экипаж в безопасности", — говорится в посте.
Как заявили в Нацгвардии Туниса, судно стояло в 92,6 километра от порта Сиди-Бу-Саидот порта Сиди-Бу-Саид. По данным силовиков, возник пожар в спасательных жилетах, но дронов не обнаружили.
Что известно о флотилии
- В нее входят делегации из 44 стран.
- Ожидается, что суда достигнут сектора Газа 14 или 15 сентября.
- Активисты собираются доставить туда еду, воду и лекарства.
- Они требуют обеспечить безопасный проход в палестинский анклав для доставки помощи, а также открытия гуманитарного морского коридора.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.