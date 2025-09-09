https://ria.ru/20250909/flotiliya-2040569866.html

Флотилия Греты Тунберг сообщила об атаке беспилотника на одно из судов

Флотилия Греты Тунберг сообщила об атаке беспилотника на одно из судов - РИА Новости, 09.09.2025

Флотилия Греты Тунберг сообщила об атаке беспилотника на одно из судов

Одно из судов "Глобальной флотилии Сумуда", в которой участвует экоактивистка Грета Тумберг, атаковал беспилотник, сообщается в Instagram* инициативы. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Одно из судов "Глобальной флотилии Сумуда", в которой участвует экоактивистка Грета Тумберг, атаковал беспилотник, сообщается в Instagram* инициативы."Глобальная флотилия Сумуда (GSF) подтверждает, что одно из ее главных судов, известное под названием Family Boat, которое перевозит членов руководящего комитета GSF, было поражено, предположительно, беспилотником. Судно шло под флагом Португалии, а все пассажиры и экипаж в безопасности", — говорится в посте.Как заявили в Нацгвардии Туниса, судно стояло в 92,6 километра от порта Сиди-Бу-Саидот порта Сиди-Бу-Саид. По данным силовиков, возник пожар в спасательных жилетах, но дронов не обнаружили.Что известно о флотилии* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

сектор газа

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

