"Вопиющий акт". Новый шаг ЕС против России возмутил журналиста

"Вопиющий акт". Новый шаг ЕС против России возмутил журналиста - РИА Новости, 09.09.2025

"Вопиющий акт". Новый шаг ЕС против России возмутил журналиста

09.09.2025

Ограничительные меры в отношении стран, покупающих российские нефть и газ, сильно ударят по экономике Евросоюза, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ограничительные меры в отношении стран, покупающих российские нефть и газ, сильно ударят по экономике Евросоюза, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Идиоты из Брюсселя вот-вот забьют последний гвоздь в гроб европейской экономики. Этот вопиющий акт самоуничтожения станет катализатором общеевропейской экономической катастрофы. Возможно, все это часть одного плана: разрушить экономику, довести народ до нищеты, усилить контроль", — написал он.Накануне газета Financial Times сообщила, что чиновники в ЕС обсуждают возможные ограничительные меры против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа.Глава евродипломатии Кая Каллас до этого заявляла, что при подготовке 19-го пакета ограничений против Москвы обсуждаются вторичные санкции. Она признала, что принимать новые меры становится все сложнее.Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.

