Предприятия в ЕС закрываются рекордными с 2009 года темпами
В Евросоюзе за полгода закрылись 72 крупных промышленных предприятия
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Количество закрывающихся крупных предприятий в ЕС за восемь месяцев достигло максимума с разгара глобального финансового кризиса, подсчитало РИА Новости по данным Европейского мониторинга реструктуризаций.
Всего с 1 января по 31 августа текущего года о планах прекратить работу объявили 72 крупных промышленных предприятия в ЕС. Рекордное количество пришлось на 2009 год — тогда за аналогичный период закрылась 81 промышленная компания. При этом даже в коронавирусный год это случилось всего с 49 предприятиями.
В отличие от предыдущих лет, когда основная часть прекративших работу компаний приходилась на Германию, в этом году закрытия почти равномерно происходят во всех экономиках:
Последствием стало увольнение 18 тысяч работников в сфере промышленности. Это третий результат в истории ЕС: в разгар COVID-19 работу потеряли 18,7 тысячи человек, а при глобальном финансовом кризисе — 27,3 тысячи.
В целом же количество закрывшихся крупных предприятий во всех сферах экономики Евросоюза достигло максимальных с 2009 года 99. Число сокращенных из-за этого составило 27,3 тысячи человек.