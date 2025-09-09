https://ria.ru/20250909/es-2040591352.html
Предприятия в ЕС закрываются рекордными с 2009 года темпами
экономика, испания, германия, франция, евросоюз
Экономика, Испания, Германия, Франция, Евросоюз
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Число закрывающихся крупных предприятий в ЕС достигло максимума с разгара глобального финансового кризиса, подсчитало РИА Новости по данным Европейского мониторинга реструктуризаций.
Всего с 1 января по 31 августа о планах прекратить работу объявили 72 крупных промышленных предприятия. Рекордное количество пришлось на 2009 год — тогда за аналогичный период закрылась 81 промышленная компания. При этом даже в коронавирусный год это случилось всего с 49 предприятиями.
В отличие от предыдущих лет, когда основная часть прекративших работу компаний приходилась на ФРГ, в этом году закрытия почти равномерно происходят во всех экономиках:
- наибольшее количество в Испании — 17 процентов;
- во Франции — 14 процентов;
- в Чехии и Германии — по 11 процентов;
- лишь в Хорватии и Дании прекратило работать всего по одному предприятию.
Последствием стало увольнение 18 тысяч работников в сфере промышленности. Это третий результат в истории ЕС: в разгар COVID-19 работу потеряли 18,7 тысячи человек, а при глобальном финансовом кризисе — 27,3 тысячи.
В целом же количество закрывшихся крупных предприятий во всех сферах экономики Евросоюза достигло максимальных с 2009-го 99.