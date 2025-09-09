Эрмитаж открыли после эвакуации из-за сообщений о минировании
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Государственный Эрмитаж открыли после эвакуации и проверки из-за сообщений об угрозе безопасности, сообщил музей.
Ранее Северо-западный округ Росгвардии сообщал, что экипажи вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность и оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам четырех музеев, куда поступили анонимные сообщения о якобы опасных предметах: Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина на набережной Мойки и мемориальный музей-лицей.
"Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали всех посетителей Главного музейного комплекса и Главного штаба и провели проверку всех залов и служебных помещений. Угроз не обнаружено. Сейчас все экспозиционные комплексы Эрмитажа открыты и работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Музей просит посетителей в случае вынужденной эвакуации не выбрасывать свой билет - его по номеру найдут в базе данных у администраторов входной зоны. По нему посетители могу вернуться в Эрмитаж сегодня или в любой другой день, когда музей открыт.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.