Рейтинг@Mail.ru
Эрмитаж открыли после эвакуации из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:29 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/ermitazh-2040697220.html
Эрмитаж открыли после эвакуации из-за сообщений о минировании
Эрмитаж открыли после эвакуации из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 09.09.2025
Эрмитаж открыли после эвакуации из-за сообщений о минировании
Государственный Эрмитаж открыли после эвакуации и проверки из-за сообщений об угрозе безопасности, сообщил музей. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T15:29:00+03:00
2025-09-09T15:29:00+03:00
культура
происшествия
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
государственный эрмитаж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153259/77/1532597747_0:63:3420:1987_1920x0_80_0_0_caa7ef8c6f18c44fbc2dfa8389c35ed4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Государственный Эрмитаж открыли после эвакуации и проверки из-за сообщений об угрозе безопасности, сообщил музей. Ранее Северо-западный округ Росгвардии сообщал, что экипажи вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность и оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам четырех музеев, куда поступили анонимные сообщения о якобы опасных предметах: Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина на набережной Мойки и мемориальный музей-лицей. "Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали всех посетителей Главного музейного комплекса и Главного штаба и провели проверку всех залов и служебных помещений. Угроз не обнаружено. Сейчас все экспозиционные комплексы Эрмитажа открыты и работают в обычном режиме", - говорится в сообщении. Музей просит посетителей в случае вынужденной эвакуации не выбрасывать свой билет - его по номеру найдут в базе данных у администраторов входной зоны. По нему посетители могу вернуться в Эрмитаж сегодня или в любой другой день, когда музей открыт. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20250516/sud-2017247981.html
https://ria.ru/20250702/sankt-peterburg-2026697878.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153259/77/1532597747_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_d2c03f951a926b6b77275585afbb96bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), государственный эрмитаж
Культура, Происшествия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Государственный Эрмитаж
Эрмитаж открыли после эвакуации из-за сообщений о минировании

Эрмитаж возобновил работу после эвакуации из-за сообщений об угрозе

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Государственный Эрмитаж открыли после эвакуации и проверки из-за сообщений об угрозе безопасности, сообщил музей.
Ранее Северо-западный округ Росгвардии сообщал, что экипажи вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность и оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам четырех музеев, куда поступили анонимные сообщения о якобы опасных предметах: Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина на набережной Мойки и мемориальный музей-лицей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Суд взыскал ущерб с осужденного за фейки о минировании объектов
16 мая, 03:01
"Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали всех посетителей Главного музейного комплекса и Главного штаба и провели проверку всех залов и служебных помещений. Угроз не обнаружено. Сейчас все экспозиционные комплексы Эрмитажа открыты и работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Музей просит посетителей в случае вынужденной эвакуации не выбрасывать свой билет - его по номеру найдут в базе данных у администраторов входной зоны. По нему посетители могу вернуться в Эрмитаж сегодня или в любой другой день, когда музей открыт.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
Реставрация - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
От Невского до Эрмитажа: как в Петербурге сохраняют архитектурное наследие
2 июля, 14:17
 
КультураПроисшествияРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Государственный Эрмитаж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала