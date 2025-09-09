https://ria.ru/20250909/ermitazh-2040697220.html

Эрмитаж открыли после эвакуации из-за сообщений о минировании

Эрмитаж открыли после эвакуации из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 09.09.2025

Эрмитаж открыли после эвакуации из-за сообщений о минировании

Государственный Эрмитаж открыли после эвакуации и проверки из-за сообщений об угрозе безопасности, сообщил музей. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T15:29:00+03:00

2025-09-09T15:29:00+03:00

2025-09-09T15:29:00+03:00

культура

происшествия

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

государственный эрмитаж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153259/77/1532597747_0:63:3420:1987_1920x0_80_0_0_caa7ef8c6f18c44fbc2dfa8389c35ed4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Государственный Эрмитаж открыли после эвакуации и проверки из-за сообщений об угрозе безопасности, сообщил музей. Ранее Северо-западный округ Росгвардии сообщал, что экипажи вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность и оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам четырех музеев, куда поступили анонимные сообщения о якобы опасных предметах: Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина на набережной Мойки и мемориальный музей-лицей. "Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали всех посетителей Главного музейного комплекса и Главного штаба и провели проверку всех залов и служебных помещений. Угроз не обнаружено. Сейчас все экспозиционные комплексы Эрмитажа открыты и работают в обычном режиме", - говорится в сообщении. Музей просит посетителей в случае вынужденной эвакуации не выбрасывать свой билет - его по номеру найдут в базе данных у администраторов входной зоны. По нему посетители могу вернуться в Эрмитаж сегодня или в любой другой день, когда музей открыт. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20250516/sud-2017247981.html

https://ria.ru/20250702/sankt-peterburg-2026697878.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), государственный эрмитаж