Рейтинг@Mail.ru
Высокие показатели экономического развития наблюдаются в 11 регионах - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/ekonomika-2040574766.html
Высокие показатели экономического развития наблюдаются в 11 регионах
Высокие показатели экономического развития наблюдаются в 11 регионах - РИА Новости, 09.09.2025
Высокие показатели экономического развития наблюдаются в 11 регионах
Самые высокие показатели по уровню экономического развития наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Магаданской области и еще восьми субъектах РФ относительно... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T04:12:00+03:00
2025-09-09T04:12:00+03:00
экономика
архангельское
мурманская область
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71f784f5d006faf75c7124bb13727bd8.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Самые высокие показатели по уровню экономического развития наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Магаданской области и еще восьми субъектах РФ относительно остальных регионов, следует из исследования научного сотрудника Института цифровых технологий Финансового университета при правительстве РФ Натальи Концевой. "Одиннадцать регионов имеют аномально высокие показатели, это: Москва, Санкт-Петербург, Магаданская, Московская, Сахалинская Тюменская области, республика Саха, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономный округ", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, в первые два кластера с невысоким уровнем экономического развития входят 35 регионов. Среди них Архангельская, Мурманская области, Камчатский край и Республика Коми, которые по величине валового продукта могут конкурировать с экономически развитыми областями, но "отстают" из-за ограниченных затрат на инновационную деятельность и низких объемов строительства. "Тридцать пять регионов объединены в два кластера с уровнем развития "выше среднего". Это преимущественно области Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов. Пятый кластер включает четыре региона — Амурскую, Иркутскую области, Красноярский край и Татарстан, с уровнем экономического развития в два раза выше среднего и в 4-5 раз выше, чем в неблагополучных регионах", - уточнили в данных. Исследование проведено по разработанной в Финуниверситете методике интегрального оценивания пространственного развития отдельных субъектов РФ. Она включает в себя инструментарий факторного и кластерного анализа. Для кластеризации регионов по уровню экономического развития использовались данные по 85 субъектам о валовом региональном продукте, объеме инвестиций в основной капитал, годовом объеме строительства жилья, а также о затратах на инновационную деятельность организаций.
https://ria.ru/20250905/zdunov-2039957882.html
https://ria.ru/20241020/rosstat-1978946364.html
архангельское
мурманская область
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d08e98746bd48ebc5988c66588be94da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, архангельское, мурманская область, камчатский край
Экономика, Архангельское, Мурманская область, Камчатский край
Высокие показатели экономического развития наблюдаются в 11 регионах

Высокие показатели развития наблюдаются в Москве и еще десяти регионах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Центр Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Самые высокие показатели по уровню экономического развития наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Магаданской области и еще восьми субъектах РФ относительно остальных регионов, следует из исследования научного сотрудника Института цифровых технологий Финансового университета при правительстве РФ Натальи Концевой.
"Одиннадцать регионов имеют аномально высокие показатели, это: Москва, Санкт-Петербург, Магаданская, Московская, Сахалинская Тюменская области, республика Саха, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономный округ", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Артём Здунов - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Глава Мордовии оценил темпы развития особой экономической зоны в Саранске
5 сентября, 12:21
Согласно данным, в первые два кластера с невысоким уровнем экономического развития входят 35 регионов. Среди них Архангельская, Мурманская области, Камчатский край и Республика Коми, которые по величине валового продукта могут конкурировать с экономически развитыми областями, но "отстают" из-за ограниченных затрат на инновационную деятельность и низких объемов строительства.
"Тридцать пять регионов объединены в два кластера с уровнем развития "выше среднего". Это преимущественно области Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов. Пятый кластер включает четыре региона — Амурскую, Иркутскую области, Красноярский край и Татарстан, с уровнем экономического развития в два раза выше среднего и в 4-5 раз выше, чем в неблагополучных регионах", - уточнили в данных.
Исследование проведено по разработанной в Финуниверситете методике интегрального оценивания пространственного развития отдельных субъектов РФ. Она включает в себя инструментарий факторного и кластерного анализа. Для кластеризации регионов по уровню экономического развития использовались данные по 85 субъектам о валовом региональном продукте, объеме инвестиций в основной капитал, годовом объеме строительства жилья, а также о затратах на инновационную деятельность организаций.
Международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Половину ВВП России обеспечивают всего восемь регионов
20 октября 2024, 07:12
 
ЭкономикаАрхангельскоеМурманская областьКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала