https://ria.ru/20250909/efremov-2040697930.html

Блогера Никиту Ефремова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Блогера Никиту Ефремова* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 09.09.2025

Блогера Никиту Ефремова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Блогер Никита Ефремов*, против которого возбуждено уголовное дело за донаты ФБК**, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщает Росфинмониторинг. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T15:33:00+03:00

2025-09-09T15:33:00+03:00

2025-09-09T16:34:00+03:00

россия

фонд борьбы с коррупцией

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036252009_0:220:1116:848_1920x0_80_0_0_669575b3dc59116f3dd650bed48ae22a.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Блогер Никита Ефремов*, против которого возбуждено уголовное дело за донаты ФБК**, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщает Росфинмониторинг."Перечень террористов и экстремистов (включенные)… физические лица… Ефремов* Никита Владимирович, 12.12.1999 г.р., г. Москва", - говорится в перечне на сайте Росфинмониторинга.Как ранее заявляли в СК РФ, блогеру предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности. 18 августа Останкинский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. По версии следствия, Ефремов, находясь в Москве и Подмосковье, "с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником действующих российских органов власти, перевел деньги на нужды и обеспечение организации, запрещенной в РФ из-за экстремистской деятельности". Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, дело возбуждено из-за переводов в адрес ФБК**, в 2021 году признанного экстремистской организацией и ликвидированного.Ефремов - блогер, бизнесмен и основатель бренда "Nikita Efremov". Он открыл в России несколько магазинов, где продавал одежду и обувь, в основном кроссовки из лимитированных коллекций. Позднее обзавелся бутиком в Дубае.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не относятся к уплате налогов, зарплат и возмещению ущерба.* Внесен в перечень террористов и экстремистов** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована

https://ria.ru/20250806/moskva-2033595549.html

https://ria.ru/20250828/arest-2038095792.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия