Блогера Никиту Ефремова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Блогер Никита Ефремов*, против которого возбуждено уголовное дело за донаты ФБК**, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщает Росфинмониторинг. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T15:33:00+03:00
2025-09-09T15:33:00+03:00
2025-09-09T16:34:00+03:00
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Блогер Никита Ефремов*, против которого возбуждено уголовное дело за донаты ФБК**, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщает Росфинмониторинг."Перечень террористов и экстремистов (включенные)… физические лица… Ефремов* Никита Владимирович, 12.12.1999 г.р., г. Москва", - говорится в перечне на сайте Росфинмониторинга.Как ранее заявляли в СК РФ, блогеру предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности. 18 августа Останкинский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. По версии следствия, Ефремов, находясь в Москве и Подмосковье, "с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником действующих российских органов власти, перевел деньги на нужды и обеспечение организации, запрещенной в РФ из-за экстремистской деятельности". Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, дело возбуждено из-за переводов в адрес ФБК**, в 2021 году признанного экстремистской организацией и ликвидированного.Ефремов - блогер, бизнесмен и основатель бренда "Nikita Efremov". Он открыл в России несколько магазинов, где продавал одежду и обувь, в основном кроссовки из лимитированных коллекций. Позднее обзавелся бутиком в Дубае.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не относятся к уплате налогов, зарплат и возмещению ущерба.* Внесен в перечень террористов и экстремистов** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована
