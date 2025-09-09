Рейтинг@Mail.ru
В Омске легковушка столкнулась с грузовиком, погиб человек
13:33 09.09.2025
В Омске легковушка столкнулась с грузовиком, погиб человек
В Омске легковушка столкнулась с грузовиком, погиб человек - РИА Новости, 09.09.2025
В Омске легковушка столкнулась с грузовиком, погиб человек
Один водитель погиб и один пострадал при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 09.09.2025
омская область
омск
большереченский район
происшествия
ОМСК, 9 сен - РИА Новости. Один водитель погиб и один пострадал при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. ДТП произошло вечером 8 сентября в Большереченском районе Омской области. Сотрудники областной Госавтоинспекции выяснили, что 26-летний водитель автомобиля Hyundai ехал по трассе Омск–Тара. В районе 258 километра он выехал на полосу встречного движения и врезался "Камаз" под управлением 39-летнего мужчины. "В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель грузовика доставлен в медицинское учреждение", – сообщили в пресс-службе. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
омская область
омск
большереченский район
омская область, омск, большереченский район, происшествия
Омская область, Омск, Большереченский район, Происшествия
В Омске легковушка столкнулась с грузовиком, погиб человек

Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Омске

© Фото : Омская полиция/TelegramПоследствия столкновения легкового автомобиля и грузовика в Омской области
Последствия столкновения легкового автомобиля и грузовика в Омской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : Омская полиция/Telegram
Последствия столкновения легкового автомобиля и грузовика в Омской области
ОМСК, 9 сен - РИА Новости. Один водитель погиб и один пострадал при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло вечером 8 сентября в Большереченском районе Омской области. Сотрудники областной Госавтоинспекции выяснили, что 26-летний водитель автомобиля Hyundai ехал по трассе Омск–Тара. В районе 258 километра он выехал на полосу встречного движения и врезался "Камаз" под управлением 39-летнего мужчины.
"В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель грузовика доставлен в медицинское учреждение", – сообщили в пресс-службе.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Омская область Омск Большереченский район Происшествия
 
 
