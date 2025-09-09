https://ria.ru/20250909/dtp-2040657781.html

В Омске легковушка столкнулась с грузовиком, погиб человек

Один водитель погиб и один пострадал при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 09.09.2025

ОМСК, 9 сен - РИА Новости. Один водитель погиб и один пострадал при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. ДТП произошло вечером 8 сентября в Большереченском районе Омской области. Сотрудники областной Госавтоинспекции выяснили, что 26-летний водитель автомобиля Hyundai ехал по трассе Омск–Тара. В районе 258 километра он выехал на полосу встречного движения и врезался "Камаз" под управлением 39-летнего мужчины. "В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель грузовика доставлен в медицинское учреждение", – сообщили в пресс-службе. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

