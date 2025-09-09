https://ria.ru/20250909/dron-2040701009.html
Силы ПВО уничтожили десять дронов над акваторией Черного моря
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО с 13.30 до 14.45 мск уничтожили десять украинских беспилотников над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."Девятого сентября с 13.30 до 14.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
