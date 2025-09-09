Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 09.09.2025 (обновлено: 15:46 09.09.2025)
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО с 13.30 до 14.45 мск уничтожили десять украинских беспилотников над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."Девятого сентября с 13.30 до 14.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
безопасность, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили десять дронов над акваторией Черного моря

МО РФ: силы ПВО уничтожили 10 БПЛА ВСУ над акваторией Черного моря

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО с 13.30 до 14.45 мск уничтожили десять украинских беспилотников над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Девятого сентября с 13.30 до 14.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
