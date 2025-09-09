https://ria.ru/20250909/donetsk-2040802083.html

В Донецке женщину достали из обрушенного дома после атаки ВСУ

В Донецке женщину достали из обрушенного дома после атаки ВСУ - РИА Новости, 09.09.2025

В Донецке женщину достали из обрушенного дома после атаки ВСУ

Женщину смогли достать из заблокированного в результате обвала подъездных конструкций из-за атаки ВСУ дома в Пролетарском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T23:06:00+03:00

2025-09-09T23:06:00+03:00

2025-09-09T23:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_0:105:3119:1859_1920x0_80_0_0_c9c519145823158273ad0efd07185915.jpg

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Женщину смогли достать из заблокированного в результате обвала подъездных конструкций из-за атаки ВСУ дома в Пролетарском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники МЧС по ДНР смогли освободить жительницу многоквартирного дома с помощью пожарной лестницы, протянутой к окну ее квартиры. "Бахнуло и все. Больше я ничего не помню, честно вам скажу. Я была в шоке потом, что плитка отлетела, окна все повылетали со всех сторон. Лестница обвалилась полностью. Я теперь не знаю, как мне тут вещи остальные брать", - поделилась комментариями с корреспондентом РИА Новости освобожденная жительница дома. Она добавила, что благодаря спасателям она не осталась в заблокированной квартире, а сами службы подъехали к дому через 20 минут после вызова.

https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040673900.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)