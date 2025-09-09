Рейтинг@Mail.ru
В Донецке женщину достали из обрушенного дома после атаки ВСУ - РИА Новости, 09.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 09.09.2025
В Донецке женщину достали из обрушенного дома после атаки ВСУ
В Донецке женщину достали из обрушенного дома после атаки ВСУ
Женщину смогли достать из заблокированного в результате обвала подъездных конструкций из-за атаки ВСУ дома в Пролетарском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости, 09.09.2025
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Женщину смогли достать из заблокированного в результате обвала подъездных конструкций из-за атаки ВСУ дома в Пролетарском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники МЧС по ДНР смогли освободить жительницу многоквартирного дома с помощью пожарной лестницы, протянутой к окну ее квартиры. "Бахнуло и все. Больше я ничего не помню, честно вам скажу. Я была в шоке потом, что плитка отлетела, окна все повылетали со всех сторон. Лестница обвалилась полностью. Я теперь не знаю, как мне тут вещи остальные брать", - поделилась комментариями с корреспондентом РИА Новости освобожденная жительница дома. Она добавила, что благодаря спасателям она не осталась в заблокированной квартире, а сами службы подъехали к дому через 20 минут после вызова.
В Донецке женщину достали из обрушенного дома после атаки ВСУ

В Донецке спасатели вытащили женщину из обрушенного из-за атаки ВСУ дома

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Женщину смогли достать из заблокированного в результате обвала подъездных конструкций из-за атаки ВСУ дома в Пролетарском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники МЧС по ДНР смогли освободить жительницу многоквартирного дома с помощью пожарной лестницы, протянутой к окну ее квартиры.
"Бахнуло и все. Больше я ничего не помню, честно вам скажу. Я была в шоке потом, что плитка отлетела, окна все повылетали со всех сторон. Лестница обвалилась полностью. Я теперь не знаю, как мне тут вещи остальные брать", - поделилась комментариями с корреспондентом РИА Новости освобожденная жительница дома.
Она добавила, что благодаря спасателям она не осталась в заблокированной квартире, а сами службы подъехали к дому через 20 минут после вызова.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
 
