В Донецке женщину достали из обрушенного дома после атаки ВСУ
Женщину смогли достать из заблокированного в результате обвала подъездных конструкций из-за атаки ВСУ дома в Пролетарском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости, 09.09.2025
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Женщину смогли достать из заблокированного в результате обвала подъездных конструкций из-за атаки ВСУ дома в Пролетарском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники МЧС по ДНР смогли освободить жительницу многоквартирного дома с помощью пожарной лестницы, протянутой к окну ее квартиры. "Бахнуло и все. Больше я ничего не помню, честно вам скажу. Я была в шоке потом, что плитка отлетела, окна все повылетали со всех сторон. Лестница обвалилась полностью. Я теперь не знаю, как мне тут вещи остальные брать", - поделилась комментариями с корреспондентом РИА Новости освобожденная жительница дома. Она добавила, что благодаря спасателям она не осталась в заблокированной квартире, а сами службы подъехали к дому через 20 минут после вызова.
