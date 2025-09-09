https://ria.ru/20250909/donetsk-2040793764.html

ВСУ атаковали жилой дом в Донецке

ВСУ атаковали жилой дом в Донецке - РИА Новости, 09.09.2025

ВСУ атаковали жилой дом в Донецке

Боевики ВСУ атаковали многоэтажный дом в Будённовском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T21:38:00+03:00

2025-09-09T21:38:00+03:00

2025-09-09T21:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Боевики ВСУ атаковали многоэтажный дом в Будённовском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. В результате атаки многоэтажного дома в Донецке в Будённовском районе города была частично снесена кровля жилого дома. Было повреждено в разной степени как минимум шесть жилых квартир и семь легковых машин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, происшествия