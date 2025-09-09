Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали жилой дом в Донецке - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/donetsk-2040793764.html
ВСУ атаковали жилой дом в Донецке
ВСУ атаковали жилой дом в Донецке - РИА Новости, 09.09.2025
ВСУ атаковали жилой дом в Донецке
Боевики ВСУ атаковали многоэтажный дом в Будённовском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T21:38:00+03:00
2025-09-09T21:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Боевики ВСУ атаковали многоэтажный дом в Будённовском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. В результате атаки многоэтажного дома в Донецке в Будённовском районе города была частично снесена кровля жилого дома. Было повреждено в разной степени как минимум шесть жилых квартир и семь легковых машин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Происшествия
ВСУ атаковали жилой дом в Донецке

ВСУ атаковали жилой многоэтажный дом в Донецке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Боевики ВСУ атаковали многоэтажный дом в Будённовском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.
В результате атаки многоэтажного дома в Донецке в Будённовском районе города была частично снесена кровля жилого дома. Было повреждено в разной степени как минимум шесть жилых квартир и семь легковых машин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала