ВСУ атаковали жилой дом в Донецке
ВСУ атаковали жилой дом в Донецке - РИА Новости, 09.09.2025
ВСУ атаковали жилой дом в Донецке
Боевики ВСУ атаковали многоэтажный дом в Будённовском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. РИА Новости, 09.09.2025
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Боевики ВСУ атаковали многоэтажный дом в Будённовском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. В результате атаки многоэтажного дома в Донецке в Будённовском районе города была частично снесена кровля жилого дома. Было повреждено в разной степени как минимум шесть жилых квартир и семь легковых машин.
