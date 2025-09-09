Депутат Госдумы рассказал, как списать долги за услуги ЖКХ
В Госдуме рассказали, как списать долг за ЖКУ через банкротство
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россияне, имеющие долг за оплату услуг ЖКХ, могут списать задолженность через процедуру банкротства, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Если не производить платеж по квитанциям за ЖКХ два и более месяца, то образуется долг, исходя из которого начисляются пени. Кроме того, задолженность за ЖКУ может остаться от предыдущего собственника жилья, если вы купили "вторичку". Однако, если речь идет об отсутствии финансовых средств у должника, то задолженность можно списать. Сделать это позволяет процедура банкротства. Так, если долг за ЖКУ составляет от 50 до 500 тысяч рублей, запустить процедуру можно во внесудебном порядке, а если долг свыше 500 тысяч рублей, то только через суд", - сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что данная процедура является достаточно сложной, по его словам, без юристов и веских оснований здесь не обойтись.
"Причиной списания долгов по ЖКУ также является смерть должника. Для этого близкие должны направить в управляющую компанию копию свидетельства о смерти. Тем не менее стоит помнить, что если квартира переходит по наследству, то владелец наследует только долг за капремонт. Долг за ЖКУ может перейти только по соглашению сторон", - подчеркнул он.
Колунов добавил, что одним из самых простых способов погашения долга по коммунальным услугам является рассрочка.
"Механизм простой: вся сумма распределяется на определенное число месяцев, в течение которых необходимо равными долями погашать задолженность. Плюс, если человек не имеет возможности платить за ЖКУ, он также может взять "коммунальные каникулы". Договориться об этих вещах можно с управляющей компанией", - заключил он.