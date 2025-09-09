https://ria.ru/20250909/doktrina-2040631035.html

В России готовят новую редакцию Доктрины информационной безопасности

В России готовят новую редакцию Доктрины информационной безопасности - РИА Новости, 09.09.2025

В России готовят новую редакцию Доктрины информационной безопасности

Аппарат Совета Безопасности России проводит работу по подготовке новой редакции Доктрины информационной безопасности РФ, сообщили в пресс-службе аппарата. РИА Новости, 09.09.2025

россия

технологии

безопасность

совет безопасности рф

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Аппарат Совета Безопасности России проводит работу по подготовке новой редакции Доктрины информационной безопасности РФ, сообщили в пресс-службе аппарата. "Проведено совещание межведомственной рабочей группы по подготовке заседания межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по информационной безопасности по вопросу "О подготовке новой редакции Доктрины информационной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что на совещании было рекомендовано направить проект новой редакции доктрины на рассмотрение членам межведомственной комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности.

россия

россия, технологии, безопасность, совет безопасности рф