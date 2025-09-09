В России готовят новую редакцию Доктрины информационной безопасности
Совбез рассмотрит проект новой редакции Доктрины информационной безопасности РФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Аппарат Совета Безопасности России проводит работу по подготовке новой редакции Доктрины информационной безопасности РФ, сообщили в пресс-службе аппарата.
"Проведено совещание межведомственной рабочей группы по подготовке заседания межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по информационной безопасности по вопросу "О подготовке новой редакции Доктрины информационной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на совещании было рекомендовано направить проект новой редакции доктрины на рассмотрение членам межведомственной комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности.
Россия научилась бороться с DDoS-атаками, заявил Кобяков
6 сентября, 15:08