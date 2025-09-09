Рейтинг@Mail.ru
В России готовят новую редакцию Доктрины информационной безопасности
11:39 09.09.2025
В России готовят новую редакцию Доктрины информационной безопасности
В России готовят новую редакцию Доктрины информационной безопасности - РИА Новости, 09.09.2025
В России готовят новую редакцию Доктрины информационной безопасности
Аппарат Совета Безопасности России проводит работу по подготовке новой редакции Доктрины информационной безопасности РФ, сообщили в пресс-службе аппарата. РИА Новости, 09.09.2025
россия
технологии
безопасность
совет безопасности рф
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Аппарат Совета Безопасности России проводит работу по подготовке новой редакции Доктрины информационной безопасности РФ, сообщили в пресс-службе аппарата. "Проведено совещание межведомственной рабочей группы по подготовке заседания межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по информационной безопасности по вопросу "О подготовке новой редакции Доктрины информационной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что на совещании было рекомендовано направить проект новой редакции доктрины на рассмотрение членам межведомственной комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности.
россия, технологии, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Технологии, Безопасность, Совет Безопасности РФ
В России готовят новую редакцию Доктрины информационной безопасности

Совбез рассмотрит проект новой редакции Доктрины информационной безопасности РФ

Президент РФ Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Аппарат Совета Безопасности России проводит работу по подготовке новой редакции Доктрины информационной безопасности РФ, сообщили в пресс-службе аппарата.
"Проведено совещание межведомственной рабочей группы по подготовке заседания межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по информационной безопасности по вопросу "О подготовке новой редакции Доктрины информационной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на совещании было рекомендовано направить проект новой редакции доктрины на рассмотрение членам межведомственной комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности.
6 сентября, 15:08
Россия научилась бороться с DDoS-атаками, заявил Кобяков
6 сентября, 15:08
 
РоссияТехнологииБезопасностьСовет Безопасности РФ
 
 
