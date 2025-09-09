https://ria.ru/20250909/dokha-2040750801.html
Источник сообщил о ранениях некоторых членов делегации ХАМАС в Дохе
Источник сообщил о ранениях некоторых членов делегации ХАМАС в Дохе
Источник сообщил о ранениях некоторых членов делегации ХАМАС в Дохе
09.09.2025
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Некоторые члены делегации движения ХАМАС, по предварительной информации, получили ранения в результате израильских ударов по жилым зданиям в Дохе, заявил РИА Новости источник в движении. "Поступает информация о пострадавших среди членов сопровождавшей их (руководителей ХАМАС) делегации, данные об их состоянии уточняются",- сказал источник. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
Источник сообщил о ранениях некоторых членов делегации ХАМАС в Дохе
