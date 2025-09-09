https://ria.ru/20250909/dokha-2040750693.html
Наследный принц Саудовской Аравии осудил удар Израиля по ХАМАС в Дохе
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд осудил израильский удар по ХАМАС в Дохе и предложил Катару помощь в обеспечении безопасности, передало саудовское государственное информагентство."Наследный принц подчеркнул, что Саудовская Аравия в полной мере поддерживает государство Катар и осуждает израильское нападение на братскую страну… Саудовская Аравия готова предоставить все свои возможности для помощи Катару в принятии мер по обеспечению безопасности и суверенитета", - говорится в сообщении.
