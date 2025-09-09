https://ria.ru/20250909/doha-2040717585.html

Представители ХАМАС подверглись нападению во время переговоров в Дохе

Представители ХАМАС подверглись нападению во время переговоров в Дохе - РИА Новости, 09.09.2025

Представители ХАМАС подверглись нападению во время переговоров в Дохе

Делегация ХАМАС, участвовавшая в переговорах в столице Катара Дохе, подверглась нападению во время встречи, сообщил телеканалу Al Jazeera один из руководителей... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T16:33:00+03:00

2025-09-09T16:33:00+03:00

2025-09-09T17:51:00+03:00

в мире

катар

доха

хамас

удар израиля по делегации хамас в дохе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_e6ec4a34a60185443bbf87a315c7e8dd.jpg

ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Делегация ХАМАС, участвовавшая в переговорах в столице Катара Дохе, подверглась нападению во время встречи, сообщил телеканалу Al Jazeera один из руководителей движения. "Нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа", - уточнил он. Ранее очевидцы рассказали РИА Новости, что слышали сильные взрывы в разных частях катарской столицы.

https://ria.ru/20250909/dokha-2040712786.html

катар

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, катар, доха, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе