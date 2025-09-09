https://ria.ru/20250909/doha-2040717585.html
Представители ХАМАС подверглись нападению во время переговоров в Дохе
Представители ХАМАС подверглись нападению во время переговоров в Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
Представители ХАМАС подверглись нападению во время переговоров в Дохе
Делегация ХАМАС, участвовавшая в переговорах в столице Катара Дохе, подверглась нападению во время встречи, сообщил телеканалу Al Jazeera один из руководителей... РИА Новости, 09.09.2025
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Делегация ХАМАС, участвовавшая в переговорах в столице Катара Дохе, подверглась нападению во время встречи, сообщил телеканалу Al Jazeera один из руководителей движения. "Нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа", - уточнил он. Ранее очевидцы рассказали РИА Новости, что слышали сильные взрывы в разных частях катарской столицы.
Представители ХАМАС подверглись нападению во время переговоров в Дохе
